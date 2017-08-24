Собянин: Москва и Новгород будут активно развивать сотрудничество

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Правительства Москвы и Новгородской области заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ в четверг подписали мэр Москвы Сергей Собянин и врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин.

"Это важный документ, который должен положить начало полноценному активному сотрудничеству между двумя регионами", - сказал Собянин на церемонии подписания. По его словам, соглашение предусматривает развитие сотрудничества во всех областях экономики, социальной сферы, культуры, образования.

"Важно увеличить товарооборот, обеспечить загрузкой предприятия Новгородкой области, которые и сегодня участвуют в городских тендерах, поставляют товары. Но, я думаю, здесь большой потенциал увеличения работы в этом направлении", - отметил мэр Москвы. Он сказал, что два региона сотрудничают не первое десятилетие, но пока оно находится "на недостаточно высоком уровне".

"Вижу как вы активно начали заниматься областью, начали активно работать по связям в области экономики, социальной сферы. Я уверен, что Новгородская область обрела хорошего, активного, молодого, профессионального, талантливого руководителя", - подчеркнул Собянин, обращаясь к Никитину.

Глава Новгородской области отметил, в частности, что для региона очень интересен опыт Москвы в области образования. "Мы учимся у вас, стараемся брать лучшее, понимая, что нам тоже очень бы хотелось, чтобы новгородские дети побеждали в олимпиадах, чтобы наши дети активно участвовали в той глобальной конкуренции, которая сегодня развивается", - отметил он.

В ходе встречи Никитин передал в дар столичным музеям найденные в Новгородской области поисковиками реликвии времен Великой Отечественной войны, связанные с боевым путем 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии. "В регионе на полях сражений находятся тысячи солдат, и мы считаем своим долгом возвращать имена всем, кто погиб", - подчеркнул он.

В найденных поисковиками двух железных и двух деревянных ящиках времен ВОВ находились личные дела военнослужащих, папки с воинскими бланками. В одном из железных ящиков было обнаружено шефское знамя 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии, сформированной в октябре 1941 года. После реставрации оно будет передано Государственному музею обороны Москвы.

В 2016 году объем взаимной торговли между организациями Москвы и Новгородской области составил 4,2 млрд рублей. Сельскохозяйственные производители Новгородской области принимают активное участие в столичных ярмарочных фестивалях "Наш продукт", "Московское варенье" и других. Москва и Новгородская область успешно сотрудничают в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения. Так, ежегодно свыше 600 жителей области проходят лечение в больницах Москвы.