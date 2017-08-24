Движение перекрыто из-за размыва на пяти дорогах в Псковской области

ТАСС, 24 августа. Пять автодорог размыто в центре Пскова и трех районах области из-за сильных ливней, а в заповеднике "Михайловское" вышли из берегов пруды. Как сообщают в четверг оперативные службы и местные власти, более 70% месячной нормы осадков выпало за минувшие сутки в регионе.

"В Пскове на откачке воды работают 15 единиц спецтехники и более 60 работников коммунальных служб. Задействованы машины и помпы всех муниципальных предприятий - горводоканала, Псковских тепловых семей, комбината благоустройства", - сказали в пресс-службе горадминистрации.

Помощь коммунальщикам оказывает региональное МЧС: на проспекте Энтузиастов работают пожарно-насосная станция большой производительности и рукавный автомобиль. Эта автодорога закрыта для движения, как и некоторые другие центральные улицы. По данным сайта "Яндекс.Пробки", машины двигаются со скоростью не более 7 км в час по Октябрьскому и Рижскому проспектам, улицам Леона Поземского и Труда.

В местах, где на проезжей части скапливается вода, выставлены временные знаки ограничения движения и объезда. Для увеличения пропускной способности канализационных люков открыты колодцы. Жителей просят по возможности не пользоваться личным транспортом, пересаживаться на общественный.

Подтоплены шесть районов и Пушкинский заповедник

Как сообщалось ранее, из-за продолжительных осадков произошло размытие дорожного полотна и затопление пяти автодорог в Печорском, Пыталовском и Пушкиногорском районах. Так, на 33-м километре перекрыта межпоселковая автодорога Неелово - Кудина Гора, направления Вышгородок - Пыталово можно объехать через дорогу Котоново - Зайково - Пыталово, Гавры - Красногородск - через Остров, Покрестье- Рождествено - через Новгородку. По автодороге Покрестье - Гарино объездов нет, предупредили в региональном ГИБДД.

Сотрудники МЧС ликвидируют подтопления в Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском, Островском, Красногородском, Опочецком районах. "В основном это придворовые территории частных жилых домов и подвальные помещения", - уточнили в министерстве.

Размытыми оказались дороги к туристическим объектам области - Городищу Воронич и государственному музею-заповеднику А. С. Пушкина "Михайловское", рассказала ТАСС сотрудник заповедника.

"Из-за непрерывного дождя поднялась вода в прудах Тригорского парка, размыта дорога к Городищу Воронич. В усадьбе "Михайловское" вышел из берегов Нижний пруд, деревья по краю "Острова уединения" тоже в воде", - сказала сотрудник.

В соцсетях жители Пскова размещают многочисленные фотографии и видео разбушевавшейся стихии: упавшие деревья, аварии на дорогах, затопленные дачи и автомобили с водой в салонах. Горожане пишут, что "машины едут еле-еле, но тем не менее поднимают волны, вода уже закрывает колеса. Люди переходят дорогу по колено в воде".

По данным псковского гидрометцентра, за сутки в городе выпало 70% от месячной нормы осадков. Велика вероятность, что сильный дождь не прекратится до середины завтрашнего дня.