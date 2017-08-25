Погода в России: снег в Сибири и аномальное тепло на севере

ТАСС, 25 августа. Погода в пятницу принесет сильные дожди жителям Дальнего Востока, заморозки, сопровождаемые локальными зарядами снега (ливневым снегом), в Сибирь, а центральная Россия окажется под влиянием атлантического циклона, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос".

Заморозки в Сибири

На севере Сибири "температурный фон стремительно понижается", в пятницу там ожидаются заморозки и снег. Арктический воздух придет с Таймыра, пройдет через Красноярский край и дальше до севера Иркутской области. Температура ночью опустится до 0 - минус 5 градусов.

"Там первые заморозки. Причем территория заморозков охватит всю территорию Таймыра, большую часть Красноярского края и до практически Верхнеленья. И везде локальные заряды снега", - сказал сотрудник "Фобоса".

Как сообщили в западно-сибирском гидрометцентре, в большинстве регионов Западной Сибири по-прежнему наблюдается солнечная погода, синоптики констатируют приход тепла из Европы. На востоке округа дождливо. На севере Красноярского края ночью выпал снег, впрочем, для арктической части региона, как отмечают специалисты, заморозки и снег в конце августа - обычное явление.

Накануне вечером в Томске прошла гроза, сопровождаемая ураганным ветром. Как сообщили ТАСС в мэрии города, в результате оказались повреждены восемь крыш жилых, еще две крыши сорвало, 12 домов подтоплены, повалены 32 дерева, некоторые перегородили проезд и повредили девять автомобилей, также зафиксированы 17 обрывов проводов. В городских службах пояснили, что отключения электричества носили локальный характер, и в течение нескольких часов сети были восстановлены.

Дожди на Дальнем Востоке

Амурская область, Хабаровский край, север Приморья, Сахалин, северная часть Курильской гряды и юг Камчатской гряды окажутся под влиянием "многоцентровой циклонической депрессии". "Она достаточно мощная, интенсивная. И, соответственно, в зоне этой депрессии в полосе пониженного давления будут идти довольно интенсивные дожди", - сказал собеседник агентства.

Погодные условия большей части Дальнего Востока в пятницу определяют циклоны и их атмосферные фронты, сообщает Приморский краевой гидрометцентр. "Наиболее активный вихрь вышел минувшей ночью в южную часть Охотского моря и в течение ближайших суток будет смещаться над его акваторией в сторону Камчатки. Циклон уже стал причиной дождей на Сахалине, острове Хоккайдо и Курилах", - сообщают синоптики.

На Камчатке в ближайшие сутки ожидаются сильный дождь и усиление ветра до 15-20 метров в секунду в Усть-Большерецком и Соболевском районах. "Днем 26 августа циклон распространится на весь юг Камчатки, в том числе под натиском окажутся Петропавловск-Камчатский и Елизовский район", - сообщила начальник отдела метеопрогнозов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Приходько. По ее словам, неблагоприятная погода на Камчатке продлится до 27 августа, после чего циклон уйдет в северо-западную часть Тихого океана.

В пятницу в зоне влияния этого циклона окажется и Магаданская область - здесь также начнутся дожди. В стороне от дождей остается только северо-восток континента.

Еще один циклон смещается в пятницу над Амурской областью. Циклон и его фронтальные разделы вызвали дожди на севере Китая, в Хабаровском крае и Приморье.

Аномально теплая погода на севере

Большая часть Северо-Западного федерального округа будет находиться под влиянием атлантического циклона с аномально высоким температурным фоном. "Здесь днем на Русском Севере очень тепло для этого времени - 16-21 градус. Это Республика Коми, НАО", - пояснил специалист.

В Коми региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение на 25-26 августа: на фоне жары из-за прохождения холодного атмосферного фронта ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 24 метров в секунду. "Непогода будет надвигаться на территорию республики и пройдет с юго-запада на северо-восток, не затронет только Воркутинский район. Пик неблагоприятных погодных явлений ожидается сегодня к вечеру", - рассказала ТАСС начальник отдела Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми Ольга Козак.

По ее словам, накануне в Сыктывкаре выдался самый жаркий день августа этого года, на 15.00 мск 24 августа было зафиксировано 29,7 градуса. "Но все равно не хватило 1,2 градуса, чтобы приблизиться к абсолютному рекорду дня, который удерживается в Коми с 24 августа 1940 года. Тогда воздух в Сыктывкаре прогрелся до 30,9 градуса", - сказала представитель метеослужбы.

В Архангельской области также прогнозируют ливни. По данным Севгидромета, в большинстве районов региона ожидаются дождь, местами гроза, ливень, возможен град. Ветер южный и юго-восточный до 9-14 м/с, местами порывы до 20 м/с. Воздух прогреется до 23 градусов.

В Ненецком округе на большей части территории пройдет дождь, местами гроза, ночью и утром местами туман. Днем в отдельных районах воздух прогреется до 26 градусов.

Накануне на севере Архангельской области в деревне Лампожня Мезенского района выпал град размером с куриное яйцо. В Псковской области в четверг также прошли осадки. "За минувшие сутки под критерий стихийного бедствия подпали четыре района Псковской области, в некоторых из них норма осадков превысила 134%. Так, в Стругах Красных зафиксировано 64 мм осадков, в Пскове - 70 мм, в Пушкиногорском районе -152 мм. <...> Таковы итоги глубокого и медленного циклона, который в четверг "завис" над Псковской областью", - уточнила ТАСС синоптик Псковского гидрометцентра Ольга Антонова. Месячная норма осадков в регионе за август составляет 80 мм.

"Более 280 спасателей и коммунальщиков в настоящее время ликвидируют последствия подтопления в шести районах области. Размыты межрегиональные дороги, подтоплены 103 частных и многоквартирных домов, в Пыталовском районе во избежание замыкания отключены от электроэнергии <...> ДК, межрайонная больница, детсад и школы", - сказали в пресс-службе ведомства.

В Карелии ожидается 13-18 градусов тепла. В Санкт-Петербурге днем облачно с прояснениями, во второй половине дня ожидается дождь.

На юге тепло, в центре - циклон

Погодную обстановку на юге России синоптики оценивают как "довольно стабильную". "День в основном солнечный, сухой, но из-за свежего северного ветра в дневные часы не выше 24-29 градусов. Исключением станет Кавказ и Предкавказье. Здесь в небе будут клубиться отдельные массивы грозовых облаков, и на пару-тройку градусов [станет] прохладнее. Температура воды в Азовском, Черном морях - 20-22 градуса", - отметили в "Фобосе".

В Черноземье ожидается 20-25 градусов тепла, а центральная часть России окажется под влиянием атлантического циклона. "И москвичи, и жители центральной России впервые ощутили на себе холодное, моросящее дыхание надвигающейся осени - низкая слоистая облачность, незначительные моросящие осадки, днем не выше 14-19 градусов", - сказал сотрудник центра погоды.

Температура понизится в Предуралье, Волго-Вятском районе и Среднем Поволжье - через них пройдет холодный атмосферный фронт. Температура понизится до 20-25 градусов, ожидаются грозы с ливнями и порывами ветра. В южных районах пока еще тепло - до 28 градусов, в оренбургских степях - жара - 30-35 градусов. "Это самое жаркое место на европейской территории", - уточнил представитель "Фобоса".

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, с 25 по 31 августа местами по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса. Днем 25 августа ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, максимальная температура воздуха - плюс 36 градусов.