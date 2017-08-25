Фестиваль русского кулачного боя примет более 5 тыс. туристов в Тамбовской области

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Организаторы фестиваля русского кулачного боя "Атмановские кулачки" ожидают в течение пятницы и субботы более 5 тыс. туристов в селе Атманов Угол в Тамбовской области. Об этом сообщила ТАСС руководитель отдела культуры Сосновского района Валентина Соломатина.
"На фестивале "Атмановские кулачки - 2017" ожидаем в течение двух дней, 25 и 26 августа, более 5 тыс. туристов в селе Атаманов Угол, где не прервалась традиция русского кулачного боя на престольный праздник села Успения Пресвятой Богородицы, и еще проводятся разные игры, внесенные в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России", - сказала Соломатина.
По ее словам, на фестивале будут представлены такие старинные игры и соревнования, как русская стенка, борьба за-вороток, русмяч, перетягивание палки, рюхи, лапта, бабки, свайка, клек. Покажут обряд традиционной русской свадьбы, а также кулачный бой стенка-на-стенку и курагодное (то есть хороводное) гулянье "боярское колесо", как здесь называют состязания гармонистов, плясунов и частушечников по круговой очереди.
"С 1648 года и до середины 1980-х годов в нашем районе проводились кулачные бои, организованные на праздник Успения Богородицы между жителями двух сел в 7 км друг от друга: дрались по-настоящему села Атманов Угол и Троицкая Вихляйка. То были массовые бои, село на село, только без женщин, без стариков и ребятишек", - отметила Соломатина.
Она уточнила, что в 1980-х годах бои прекратила милиция, потому что участники нарушали оговоренные правила, были и пострадавшие, и тяжело травмированные. После двадцатилетнего перерыва обычай возродили в виде фестиваля "Атмановские кулачки" усилиями тамбовских историков, краеведов, этнографов, которые проводили в Сосновском районе экспедиции и собрали в коллекцию правила полузабытых народных игр, кулачных боев, тексты частушек и мелодии плясовых.
Первый событийный фестиваль русского кулачного боя прошел в селе Атманов Угол в 2010 году. В этом году он запланирован на 25 и 26 августа, его отличительной особенностью организаторы называют большую ярмарку народных промыслов с участниками из 20 регионов России.