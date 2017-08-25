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Москва и Ярославская область подписали программу сотрудничества

В стране
25 августа, 15:50 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 25, августа. /ТАСС

В рамках договоренности предусматриваются поставки ярославской продукции в столицу и финансовая поддержка Москвы в проведении работ по благоустройству региона

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов в Ярославле подписали программу по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве регионов на 2017-2019 годы, передает корреспондент ТАСС с места события.

"[Ранее] подписано соглашение между нашими регионами, сегодня мы подписываем программу конкретных действий в различных отраслях, начиная от промышленности, заканчивая социальной, культурной сферами. Внешне это может показаться формальными действиями бюрократическими, на самом деле за этим стоят конкретные цифры, конкретные судьбы людей, конкретная экономика, доходы граждан. Сегодня большая часть продукции Ярославля идет в Москву, что поддерживает в целом экономику Ярославля. День за днем эти объемы экономического сотрудничества увеличиваются", - прокомментировал мэр Москвы подписание документа.

Программа действий конкретизирует соглашение, которое главы регионов заключили 25 ноября 2016 года. Оно затрагивает торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество до 2019 года. В том числе Москва будет помогать финансово Ярославлю с реставрацией зданий, проведением работ по благоустройству территорий и ремонтом автомобильных дорог. Всего, по данным администрации Ярославля, в рамках отношений городов предполагается отремонтировать и восстановить 54 объекта, в том числе культурного наследия.

Дни Москвы, направленные на укрепление сотрудничества двух регионов, проходят 24 и 25 августа в Ярославской области. В пятницу в Ярославле открылись выставки "Традиции кремлевского караула" и "Современная Москва" в сопровождении концертной программы с участием хора Сретенского монастыря. Вечером 25 августа ярославцы увидят гала-концерт с участием московских артистов.

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Миронов, Дмитрий Юрьевич Собянин, Сергей Семенович
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