Саратовские ученые научат роботов сомневаться и принимать решения

Руководитель проекта — радиофизик, профессор СГТУ имени Гагарина Александр Храмов — говорит, что созданный робот сможет заменить человека при ремонте нефтяных платформ, трубопроводов, нефтепроводов, расположенных на большой глубине или в космосе, и это далеко не все. "Биоморфные роботы помогут нам сделать шаг вперед во многих сферах нашей жизни", — уверен Храмов. Это и медицина, и образование, и сфера услуг. Уже заинтересованы в результатах работы Магнитогорский завод и другие предприятия Южно-Уральского промышленного кластера "Робототехника и человеко-машинный интерфейс".

Работы ведутся совместно с коллегами из Саратовского филиала Института радиотехники и электроники РАН и Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.

Александр Храмов © Пресс-служба СГТУ

Храмов занимается наукой больше 20 лет. Сам он говорит, что о создании роботов никогда не мечтал. "В детстве они меня не интересовали, фантастами никогда не зачитывался. Но так вышло, что одно из основных направлений, которым я занимаюсь в последние годы, — это исследования мозга".

Ученый и его коллеги много работали над тем, чтобы проанализировать и понять, как человек обрабатывает информацию, как двигается и ориентируется в пространстве. Результатом этого стало создание различных интерфейсов "мозг-компьютер". На счету Храмова уже имеются разработки интерфейса "мозг-компьютер" для предотвращения приступов эпилепсии, а также метод измерения спонтанных решений, который может использоваться в качестве тренажера для людей, чья работа связана с повышенным вниманием.

"Нам было бы интересно применить наши наработки в каких-то реальных инженерных задачах. Надеюсь, через четыре года нам удастся создать что-то действительно качественно новое в плане робототехники", — говорит Александр Храмов.

Развитие медицины

Создание человекоподобных роботов — не только реализация прикладных задач, считает Храмов, это еще и накопление фундаментальных знаний о человеке.

"Например, для нас удержание равновесия — простое действие, о котором мы даже не задумываемся. Но для нашего тела это сложнейшая задача, потому что для ее решения используется колоссальное количество мышц. Если мы поймем, как этот механизм работает, то очень поможем медицине, физиологии и робототехнике", — говорит он.

Робот, для которого в рамках проекта будет создан искусственный интеллект © Пресс-служба СГТУ

Ученый видит применение своих разработок в создании тренажеров, адаптированных к особенностям биомеханики. Эти тренажеры могут предназначаться как для спортсменов, так и для пациентов, перенесших поражение центральной нервной системы, например инсульт. Тренажеры можно оснастить устройством с интеллектуальной системой, которое измеряло бы физические усилия человека, электрическую активность его мозга, сигналы от мышц (миограммы). Такие данные можно использовать, чтобы скорректировать реабилитационную программу.

Можно использовать биоморфные системы и вместо животных — для транспортировки грузов в сложных условиях, например в горной местности.

"Это может быть четырех- или восьминогая машина, которая могла бы двигаться по любой местности наподобие горного козла. Для нашей страны это очень важно. Например, на наших южных приграничных территориях, а это горная и неспокойная местность, для наших военных и пограничников наличие таких машин, которые бы перевозили небольшие грузы, помогали в патрулировании, было бы большим подспорьем", — подчеркивает исследователь.

Роботы не сомневаются

Но ученым из Саратова робот интересен в первую очередь не просто как машина, а как носитель искусственного интеллекта. И здесь, говорит Александр Храмов, нужно поработать с неспособностью робота к критическому мышлению, частично воспроизвести процессы высшей нервной деятельности. Например, при создании робота-разрушителя нужно будет заложить в его "мозг" умение сомневаться в правильности своих действий, если на объекте разрушения зафиксировано живое существо.

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Цель проекта — разработать систему, которая бы позволила роботу принимать решения без участия человека, самообучаться, адаптироваться к условиям внешней среды тогда, когда непосредственное участие человека сложно, дорого или невозможно.

"При управлении марсоходом с Земли возникают сложности, поскольку сигналы приходят с большим запозданием. Но мы можем часть функций передать непосредственно марсоходу. В результате получим некий механизм с интеллектуальной системой, принимающей решения без участия человека", — полагает Александр Храмов.

При этом он уверен: умные машины не смогут захватить мир, так как даже самые совершенные из них не справятся даже с трехлетним ребенком, у которого будет отвертка в руках.

"Пока даже самые совершенные вычислительные системы могут решить лишь очень узкие задачи — например, победить человека в шахматы. Но этот компьютер не сможет сделать больше ничего, его "квазиинтеллект" очень узко направлен".

Роботы-друзья и роботы-учителя

Еще одно возможное применение человекоподобного робота с интеллектуальной системой и возможностью самообучения — роботы-друзья. Такой робот может стать ассистентом учителя и работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья, так как может много раз не раздражаясь повторять материал и даже шутить.

Детям, которые плохо социализируются, робот может стать другом, а в дальнейшем помочь наладить общение с людьми. "Я не думаю, что это страшно, это просто альтернатива. Когда мы разговариваем в интернете, мы уже не всегда можем точно сказать, разговариваем мы с человеком или с ботом", — считает ученый.

Безусловно, возникает вопрос — а не перестанут ли люди взаимодействовать между собой, выбирая в спутники жизни, например, какую-то заранее спрограммированную антропоморфную блондинку?

"Уже сейчас у многих из нас есть друзья, с которыми мы общаемся только через интернет. Однажды и робот с искусственным интеллектом станет другом человека в полном смысле этого слова", — полагает Александр Храмов.

К новым планетам в "компьютерном" теле

Александр Храмов считает, что многие мечты писателей-фантастов — покорение других планет или переселение человечества на Марс — вполне могут стать реальностью. Возможно, однажды человеческий разум и вовсе сольется с искусственным в единую систему.

"Звучит фантастично, но во времена Жюля Верна тоже мало кто всерьез воспринимал его идею о полете на Луну. Человечество активно развивается, именно потому, что не отказывается от возможностей, а общество, которое закрывает прогресс, успехов не добивается. Все нежизнеспособные, ненужные технологии со временем окажутся невостребованными и исчезнут. А то, что приносит пользу человеку, будет развиваться. Поэтому ученые должны мечтать и ставить невыполнимые задачи, пытаясь найти пути к их решению. Часто такой подход приводит к успеху", — уверен Храмов.

Российский научный фонд выделил грант в 108 млн рублей для команды ученых Саратовского государственного технического университета — СГТУ им. Гагарина. Еще 20 млн рублей дополнительно к государственному финансированию выделяет индустриальный партнер саратовских ученых. Проект будет длиться четыре года.

Валентина Брыкалина