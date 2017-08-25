Судоходство ограничат 28-30 августа в районе строительства Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Движение судов ограничат с 28 по 30 августа в Керченском проливе, сообщается в пятницу на сайте ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря".

В инфоцентре "Крымский мост" пояснили журналистам в четверг, что новые ограничения "связаны с возможностью проведения первого этапа морской операции - транспортировкой и подъемом на фарватерные опоры железнодорожной арки Крымского моста".

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"Запретить с 00:00 28 августа до 00:00 31 августа плавание всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта Транспортный переход через Керченский пролив <…> в акватории Керченского пролива", - говорится в документе. Первое ограничение из-за строительства моста в проливе вводили 9 августа, оно было связано с подготовительными работами перед доставкой арочных пролетов Крымского моста к фарватеру.

"Предварительный прогноз погоды благоприятен. Окончательное решение о времени начала выполнения морской операции примет специальная комиссия с учетом фактических условий в Керченском проливе и подтвержденного благоприятного прогноза на 72 часа технологического цикла", - говорится в сообщении инфоцентра.

Установка арок

После завершения всех подготовительных работ обе арки моста - автодорожная и железнодорожная - будут поочередно перевезены и смонтированы с помощью плавсистемы в проектное положение.

Ранее сообщалось, что технологические операции по перевозке и установке арок будут проходить только в отведенные для этого календарные "окна". В эти дни суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал, но с разрешения капитана морского порта Керчь. За сутки до начала перевозки арок строители сообщат об этом капитану порта, после чего он приостановит движение на фарватере - причем в течение одного временного "окна" ограничения не могут превышать 72 часов.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Его протяженность - 19 км.