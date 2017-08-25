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Вирус АЧС выявлен в одном из крупных хозяйств Владимирской области

В стране
25 августа, 18:48 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 25, августа. /ТАСС

В областном департаменте ветеринарии отметили, что все поголовье предприятия будет уничтожено

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ВЛАДИМИР, 25 августа. /ТАСС/. Поголовье одного из крупнейших свиноводческих хозяйств Владимирской области на 16,5 тыс. голов будет уничтожено из-за распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС). Еще два очага заболевания выявлены на территории региона, сообщили в пятницу на сайте Россельхознадзора.

По данным ведомства, геном вируса был обнаружен на территории фермерского хозяйства "Авакян Б. Р." Петушинского района области. Кроме того, в пятницу вирус АЧС обнаружен в биоматериале свиней из личного подсобного хозяйства в деревне Купреево Гусь-Хрустального района Владимирской области.

"Это означает, что все поголовье предприятия будет отчуждено, оно составляет около 16,5 тысячи голов. ЧС объявлена на территории Петушинского района", - уточнили ТАСС областном департаменте ветеринарии.

Как пояснили ТАСС в департаменте сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области, "Авакян Б. Р." входит в тройку крупнейших фермерских хозяйств в регионе.

АЧС проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году, ее вспышки обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для свиней. Зараженное поголовье уничтожается во избежание распространения болезни.

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