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Демонтаж ЛЭП возле храма Покрова на Нерли начнется в конце 2017 года

В стране
26 августа, 9:18 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 26, августа. /ТАСС

Все работы планируется завершить в зимнее время

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ВЛАДИМИР, 26 августа. /ТАСС/. Переключение высоковольтных линий в пределах территории историко-ландшафтного комплекса "Боголюбовский луг - церковь Покрова на Нерли" во Владимирской области состоится 1 ноября 2017 года, после чего энергетики начнут демонтаж 18 опор линий электропередачи (ЛЭП), искажающих вид на знаменитый памятник ЮНЕСКО. Об этом сообщил в субботу ТАСС директор комплекса Владимир Андреев по итогам Всероссийского экологического форума, завершившего работу во Владимирской области.

"1 ноября произойдет переключение высоковольтной линии на новую линию, то есть эти 18 опор, которые стоят на территории ландшафтного комплекса, они будут отключены, и мы начнем демонтаж, то есть убирать опоры", - сказал Андреев.

По словам директора комплекса, демонтаж планируется завершить в зимнее время, однако обязательным условием проведения работ будет наличие снежного покрова, который должен защитить Боголюбовский луг от воздействия техники.

"Все зависит от погодных условий. До Нового года мы должны успеть, в зимнее время точно", - добавил Андреев.

Высоковольтная линия над лугом, обслуживающая промышленные предприятия региона, была проведена в 1950-х годах. Протяженность линии на 18 опорах - около 2,4 км. О намерении перенести ЛЭП в пределах Боголюбовского луга, на котором стоит знаменитый храм Покрова на Нерли, стало известно в начале 2016 года. По данным Федеральной сетевой компании "Единая энергетическая система", стоимость работ по переносу линии составит более 200 млн рублей.

"Я думаю, увидеть храм Покрова на Нерли без опор желают не только жители Владимирской области. Сколько раз я видела туристов и из Тюмени, и из Ямала, они говорят: "Такая красота, но сети "давят", - ранее прокомментировала решение журналистам губернатор региона Светлана Орлова.

Церковь Покрова на Нерли была построена в середине XII века во времена правления князя Андрея Боголюбского. Она стоит посреди заливного луга при впадении реки Нерли в Клязьму. Памятник внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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