Моногород Воркуту благоустроят за 104 млн руб.

СЫКТЫВКАР, 26 августа. /ТАСС/. Более 104 млн рублей выделено на благоустройство заполярного моногорода Воркуты в Коми. К 100-летию региона, которое будет отмечаться в 2021 году, город кардинально преобразится, сообщила в субботу пресс-служба главы республики.

"Начало масштабной работы по качественному изменению облика Воркуты положено, взяты неплохие темпы. Необходимо их сохранить и прийти к 100-летию Республики Коми в новом облике, с новыми возможностями. Это постоянная работа, ее надо продолжать, активнее приглашая к участию представителей бизнеса. Привести в порядок родной город, сделать жизнь лучше, ярче - это общая задача", - приводит пресс-служба слова главы Коми Сергея Гапликова.

Руководитель республики осмотрел новые благоустроенные дворовые территории и дома, приведенные в порядок в рамках городской программы "Пять шагов благоустройства". Программа стала продолжением федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

В этом году благоустроят 10 дворов, объединяющих 24 многоквартирных дома в центре города: заасфальтируют территорию и озеленят ее, установят скамейки и урны, 15 современных детских площадок, дополнительное освещение, фасады домов раскрасят в яркие краски. На некоторых появятся на всю высоту дома репродукции картин русских художников, выставленных в Третьяковской галерее. Все работы в финальной стадии, их планируется завершить к 1 октября, на это выделено около 64 млн рублей из бюджетов всех уровней.

Помимо этого, на благоустройство Аллеи пионеров выделено 18,6 млн рублей, где до конца года появятся детская игровая и универсальная спортивная площадки, современное освещение, территорию озеленят. К 55-летию городского парка Воркуты выделено 17,4 млн рублей на его реконструкцию: обустройство детской игровой площадки, создание зон для прогулок и отдыха, обустройство озера с художественным оформлением набережной, освещение и озеленение.

Воркута - заполярный город в Республике Коми, третий по величине за северным полярным кругом с населением порядка 60-80 тыс. человек. Около 7 тыс. жителей заняты на угледобыче. Единственное градообразующее предприятие - "Воркутауголь", на 100% принадлежит ПАО "Северсталь". Предприятие состоит из одного угольного разреза и пяти подземных шахт, на одной из которых, шахте "Северная", добыча остановлена после аварии в феврале 2016 года.