Кольский залив начали очищать от затонувших судов

МУРМАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Российский пилотный проект по очистке акватории Кольского залива от накопленного экологического ущерба вступил в практическую стадию. Как сообщает корреспондент ТАСС, на подъеме первого объекта - судового двигателя в губе Ретинская Кольского залива - присутствовал министр природных ресурсов РФ Сергей Донской, а также руководство области и предприятия "РосРАО", которое осуществляет работы по подъему затонувших объектов.

"Это первый подобный проект в России, вступивший в практическую стадию", - отметил глава Минприроды.

Пилотный проект

По словам Донского, Кольский залив для пилотного проекта был выбран как один из наиболее важных объектов. Затонувшие и затопленные суда здесь представляют угрозу не только экологии, но и судоходству.

Как отметила губернатор Мурманской области Марина Ковтун, Кольский залив играет важную роль в одном из крупнейших в России транспортных проектов - создании Мурманского транспортного узла, а также в развитии Северного морского пути и других арктических проектов. "16 из более сотни затопленных судов представляют опасность для судоходства", - сказала глава региона.

Для реализации пилотного проекта по очистке залива между Минприроды России, ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды" и правительством Мурманской области в апреле 2015 года был заключено соглашение о взаимодействии. Первым этапом проекта стала разработка программы очистки акватории от затопленного и затонувшего имущества. Объем выделенных средств из федерального бюджета составил 50 млн рублей.

Кто хозяин?

В 2016 году было проведено комплексное обследование Кольского залива, по итогам которого составлен реестр затопленного и затонувшего имущества. В состав реестра вошли 102 объекта, в том числе суда, сооружения, металлолом и отходы, половина из них расположены на береговой полосе. Это как целые суда, так и их составляющие, а также понтоны, части причалов и др.

Как рассказал руководитель проектного офиса "Ликвидация ядерного наследия Арктики" ФГУП "РосРАО" Владимир Хандобин, одним из сложных организационных моментов является поиск собственников затонувшего имущества. "По закону, поднимать мы можем только бесхозные объекты. Некоторые собственники на сегодня уже установлены, среди них, в частности, Минобороны", - сказал он.

Техническую сторону работ по подъему объектов Хандобин назвал трудной, но отметил, что опыт у специалистов предприятия есть. Наибольшую сложность представляют затопленные понтоны. Есть и опасные объекты. Так, в Кольском заливе на дне лежит судно "Териберка" с топливом, предположительно это 50-60 тонн нефтепродуктов.

Уже подготовлены технологические решения, где прописаны необходимое оборудование, персонал, мероприятия по экологическому контролю и охране окружающей среды в период проведения работ. Пилотной зоной очистки стала губа Ретинская, где раньше находился рыболовецкий колхоз, а позже сбрасывались старые суда. Поднять здесь предстоит 13 объектов.

Чистка курсом на восток

Как отметил Донской, проект очистки Кольского залива рассчитан на восемь лет (до 2025 года). "За это время попытаемся по максимум все решить. Но есть вопросы, которые потребуют более долгосрочного решения, над ними мы работаем", - сказал глава Минприроды.

Он добавил, что это часть большого проекта "Чистая страна". Вслед за пилотной программой Мурманской области мероприятия по очистке акваторий начинаются и в других регионах - на Дальнем Востоке, на Камчатке.

"По всем портам, где еще в советское время было развито судоходство, есть объекты, которые наносят ущерб, и это все надо приводить в порядок. Мы выбрали наиболее важные, наиболее опасные с точки зрения развития регионов. У нас сейчас идет инвентаризация и формирование реестра точек экологического ущерба, практический этап начат пока только в Кольском заливе, дальше пойдем на восток", - сказал он.

Кольский залив в Мурманской области - единственный незамерзающий на севере России из-за теплого течения Гольфстрим. На его берегах расположены Мурманск с рыбным и торговым портом, главная база Северного флота - Североморск, а также другие базы ВМФ и судоремонтные заводы Минобороны.