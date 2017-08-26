Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фестиваль "Соль-Илецкий арбуз" под Оренбургом принял более 6 тыс. туристов

В стране
26 августа, 19:56 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 26, августа. /ТАСС

Почетным гостем мероприятия стал путешественник Федор Конюхов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОРЕНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Более 6 тыс. гостей из Оренбургской области, соседних регионов и Казахстана принял XII межрегиональный фестиваль "Соль-Илецкий арбуз" в Оренбургской области, передает корреспондент ТАСС.

"Фестиваль прошел на главной площади города Соль-Илецк, по предварительным подсчетам, праздник посетили более 6 тыс. гостей. Почетным гостем фестиваля стал известный российский путешественник Федор Конюхов с семьей", - сказал представитель Соль-Илецкого городского округа.

Гостей фестиваля угощали блюдами из арбузов и дынь, работали национальные и сельские подворья, выставка десертных блюд из ягод и фруктов "Сластёна", конкурс на лучшую арбузную полянку. Посетители пробовали себя в карвинге - искусстве создания причудливых фигур и композиций из арбузов. В конкурсе на самое быстрое поедание арбузов десять человек за десять минут съели почти 30 кг арбузов.

"Я в Соль-Илецке уже четвертый раз, у нас живут здесь друзья. Очень гостеприимные люди", - сказал Федор Конюхов журналистам.

Соль-Илецкий арбуз - такой же бренд Оренбуржья, как оренбургский пуховый платок. В 2013 году оренбургский курортный город получил свидетельство о регистрации товарного знака "Соль-Илецк - арбузная столица России".

"Арбузный" фестиваль проводится в Соль-Илецке с 2006 года. Фестиваль способствует сохранению и развитию самобытной местной культуры, которая формировалась из традиций и обычаев представителей 27 национальностей, населяющих район. Кроме того, фестиваль показывает значимость развития культуры бахчеводства, которое в районе существует с XIX века, помогает решать вопросы формирования и развития технологий выращивания бахчевых, поддержки крестьянско-фермерских хозяйств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Открытие первого российско-японского "умного дома" в Воронеже
7
Воронежский опыт создания "умного дома" по японской технологии распространят по России
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников
6
"Хлебный Спас" собрал в Пермском крае представителей более 30 национальностей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
С балкона жилого дома в Новой Москве выпали две девушки
2
МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы
3
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"
4
Российский боец ММА Нурмагомедов отказался от боя с бразильцем Барбозой
5
Ураган "Харви" лишил электроэнергии более 300 тыс. потребителей в Техасе
6
Напавший на полицейских у Букингемского дворца был вооружен мечом
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама