Фестиваль "Соль-Илецкий арбуз" под Оренбургом принял более 6 тыс. туристов

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ОРЕНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Более 6 тыс. гостей из Оренбургской области, соседних регионов и Казахстана принял XII межрегиональный фестиваль "Соль-Илецкий арбуз" в Оренбургской области, передает корреспондент ТАСС.
"Фестиваль прошел на главной площади города Соль-Илецк, по предварительным подсчетам, праздник посетили более 6 тыс. гостей. Почетным гостем фестиваля стал известный российский путешественник Федор Конюхов с семьей", - сказал представитель Соль-Илецкого городского округа.
Гостей фестиваля угощали блюдами из арбузов и дынь, работали национальные и сельские подворья, выставка десертных блюд из ягод и фруктов "Сластёна", конкурс на лучшую арбузную полянку. Посетители пробовали себя в карвинге - искусстве создания причудливых фигур и композиций из арбузов. В конкурсе на самое быстрое поедание арбузов десять человек за десять минут съели почти 30 кг арбузов.
"Я в Соль-Илецке уже четвертый раз, у нас живут здесь друзья. Очень гостеприимные люди", - сказал Федор Конюхов журналистам.
Соль-Илецкий арбуз - такой же бренд Оренбуржья, как оренбургский пуховый платок. В 2013 году оренбургский курортный город получил свидетельство о регистрации товарного знака "Соль-Илецк - арбузная столица России".
"Арбузный" фестиваль проводится в Соль-Илецке с 2006 года. Фестиваль способствует сохранению и развитию самобытной местной культуры, которая формировалась из традиций и обычаев представителей 27 национальностей, населяющих район. Кроме того, фестиваль показывает значимость развития культуры бахчеводства, которое в районе существует с XIX века, помогает решать вопросы формирования и развития технологий выращивания бахчевых, поддержки крестьянско-фермерских хозяйств.