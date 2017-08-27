Строители приступили к установке железнодорожной арки Крымского моста

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Строители в воскресенье начинают морскую операцию по установке железнодорожной арки Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, сообщает информационный центр "Крымский мост".
"Cтроителям предстоит доставить и поднять на фарватерные опоры железнодорожный арочный пролет весом более 6 тысяч тонн. В технологической операции, которая может занять до трех суток, участвуют больше ста специалистов - моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители", - рассказали в инфоцентре.
Морская операция по перевозке и установке арок Крымского моста пройдет при минимальном ограничении судоходства в Керченском проливе. Единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток.
Ранее сообщалось, что ограничения судоходства для проведения первого этапа морской операции ввели с 00:00 мск воскресенья и на три дня в Керчь-Еникальском канале. По заявлению Росморречфлота, ограничения не окажут существенного влияния на транзиттранзит судов в районе моста. Судовладельцы были заранее проинформированы о предполагаемых датах морской операции и смогли скорректировать свои графики.
Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 метров, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 4 тыс. тонн. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.
Морская операция по транспортировке и подъему арок Крымского моста - во многом уникальный опыт для российского мостостроения. Как сообщали в инфоцентре строительства, арочные пролеты с такими габаритами еще не устанавливали в морских условиях.
"Морская операция в проекте Крымского моста без преувеличения уникальна для мостостроения: это транспортировка, а потом подъем и монтаж в условиях морской акватории с нестабильным гидрометеорологическим фоном арочной конструкции, вес которой превышает 6 тыс. тонн. Однако такая операция была бы невозможна без гигантского опыта, накопленного мостовиками в других проектах. Так что наша морская операция - результат многолетней практики и передовых технологий отечественного и мирового мостостроения", - приведены в сообщении инфоцентра слова замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина.
Важную роль для успеха операции имеет погода. Как отметили в инфоцентре, ветер при погрузке арки на плавопоры не должен превышать 5 м/с, а при транспортировке - 10 м/с. Вся операция - от транспортировки до монтажа арки - может занять до 72 часов.
Установка арочного пролета в проектное положение состоит из нескольких ключевых действий. "Накануне выхода в море строители подготовили арку к погрузке на плавучие опоры. Под нее были заведены две плавопоры, и, получив подтверждение благоприятного метеопрогноза на следующие трое суток, строители погрузили на них арочный пролет", - говорится в сообщении.
"Моряки заведут плавсистему в створ между фарватерными опорами с максимальным зазором до 65 см и зафиксируют ее якорными тросами <…> По обоим краям пролета закрепят "пряди" высокопрочных тросов, протянутые к арке от 16 домкратов, установленных наверху фарватерных опор", - рассказали в инфоцентре. Подъем арки на проектную высоту пройдет со средней скоростью 5 метров в час.
"Окончательный монтаж железнодорожной арки потребует еще около месяца. Строительно-монтажные работы будут вестись с рабочих площадок, установленных на фарватерных опорах, и не повлияют на судоходство", - добавили в пресс- службе моста.
Второй этап морской операции - установка автодорожной арки Крымского моста - запланирован на сентябрь.
Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 километров. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано уже на 60% (или на 144 млрд рублей). Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.