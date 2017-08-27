Строители приступили к установке железнодорожной арки Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Строители в воскресенье начинают морскую операцию по установке железнодорожной арки Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, сообщает информационный центр "Крымский мост".

"Cтроителям предстоит доставить и поднять на фарватерные опоры железнодорожный арочный пролет весом более 6 тысяч тонн. В технологической операции, которая может занять до трех суток, участвуют больше ста специалистов - моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители", - рассказали в инфоцентре.

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"В настоящее время продолжаются работы по погрузке арочного пролета на плавучие опоры. Из отсеков плавопор постепенно сбрасывается балласт, понтоны поднимаются, плавучие опоры принимают арку на себя. Передача веса арки на плавучие опоры произойдет, когда отметка погружения на плавопорах составит 3 метра 6 сантиметров", - добавили в инфоцентре.

Морская операция по перевозке и установке арок Крымского моста пройдет при минимальном ограничении судоходства в Керченском проливе. Единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток.

Ранее сообщалось, что ограничения судоходства для проведения первого этапа морской операции ввели с 00:00 мск воскресенья и на три дня в Керчь-Еникальском канале. По заявлению Росморречфлота, ограничения не окажут существенного влияния на транзиттранзит судов в районе моста. Судовладельцы были заранее проинформированы о предполагаемых датах морской операции и смогли скорректировать свои графики.

Уникальная операция

Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 метров, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 4 тыс. тонн. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.

Морская операция по транспортировке и подъему арок Крымского моста - во многом уникальный опыт для российского мостостроения. Как сообщали в инфоцентре строительства, арочные пролеты с такими габаритами еще не устанавливали в морских условиях.

"Морская операция в проекте Крымского моста без преувеличения уникальна для мостостроения: это транспортировка, а потом подъем и монтаж в условиях морской акватории с нестабильным гидрометеорологическим фоном арочной конструкции, вес которой превышает 6 тыс. тонн. Однако такая операция была бы невозможна без гигантского опыта, накопленного мостовиками в других проектах. Так что наша морская операция - результат многолетней практики и передовых технологий отечественного и мирового мостостроения", - приведены в сообщении инфоцентра слова замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина.

Важную роль для успеха операции имеет погода. Как отметили в инфоцентре, ветер при погрузке арки на плавопоры не должен превышать 5 м/с, а при транспортировке - 10 м/с. Вся операция - от транспортировки до монтажа арки - может занять до 72 часов.

Этапы операции

Установка арочного пролета в проектное положение состоит из нескольких ключевых действий. "Накануне выхода в море строители подготовили арку к погрузке на плавучие опоры. Под нее были заведены две плавопоры, и, получив подтверждение благоприятного метеопрогноза на следующие трое суток, строители погрузили на них арочный пролет", - говорится в сообщении.

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"Моряки заведут плавсистему в створ между фарватерными опорами с максимальным зазором до 65 см и зафиксируют ее якорными тросами <…> По обоим краям пролета закрепят "пряди" высокопрочных тросов, протянутые к арке от 16 домкратов, установленных наверху фарватерных опор", - рассказали в инфоцентре. Подъем арки на проектную высоту пройдет со средней скоростью 5 метров в час.

"Окончательный монтаж железнодорожной арки потребует еще около месяца. Строительно-монтажные работы будут вестись с рабочих площадок, установленных на фарватерных опорах, и не повлияют на судоходство", - добавили в пресс- службе моста.

Второй этап морской операции - установка автодорожной арки Крымского моста - запланирован на сентябрь.

"Стройка века"

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 километров. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано уже на 60% (или на 144 млрд рублей). Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.