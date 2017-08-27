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Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста

В стране
27 августа, 15:40 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 27, августа. /ТАСС

Моряки доставят конструкцию для дальнейшего подъема на фарватерные опоры

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© Лев Федосеев/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Строители завершили погрузку на плавучую опору железнодорожной арки Крымского моста и передали ее морякам, которые теперь доставят конструкцию весом 6 тыс. тонн для дальнейшего подъема на фарватерные опоры, сообщает информационный центр "Крымский мост".

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"Плавучие опоры приняли на себя вес железнодорожной арки Крымского моста: конструкция весом более 6 тыс. тонн поднята со вспомогательных опор на пирсах и теперь удерживается только плавучими опорами <…> Фактически мостостроители передали арку морякам, которые теперь доставят ее на фарватер для дальнейшего подъема на фарватерные опоры Крымского моста", - говорится в сообщении.

Погрузка прошла штатно.

"Подписан итоговый акт технической готовности арочного пролета к транспортировке", - уточнили в инфоцентре.

Ожидается, что в воскресенье через некоторое время, начнется вывод плавсистемы из так называемого "ковша" у керченской технологической площадки - на лебедках с помощью свайных якорей и якорных тросов.

"Затем будет сформирован буксирный ордер, и далее система с помощью буксиров пойдет к створу моста", - уточнили в инфоцентре.

Морской этап операции по транспортировке железнодорожной арки будет проходить в течение всего дня 27 августа. Далее начнется подъем арки на фарватерные опоры. В целом весь цикл морской операции может занять до 72 часов.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 километров. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года.

Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано уже на 60% (или на 144 млрд рублей). Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

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