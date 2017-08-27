Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при БельгииСпорт 27 августа, 16:35
Садулаеву вернули украденный паспорт, борец вернется в Россию через несколько днейСпорт 27 августа, 15:42
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского мостаВ стране 27 августа, 15:40
Россиянка Ромасенко завоевала серебро ЧМ в каноэ-одиночках на дистанции 200 мСпорт 27 августа, 15:38
"Воентелеком" предлагает использовать "Тигр-УС" для всех родов и видов ВС РФАрмия и ОПК 27 августа, 15:34
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в ЧайковскомСпорт 27 августа, 15:33
Кадыров: бой между Мэйуэзером и Макгрегором не был спортом в чистом видеСпорт 27 августа, 15:26
Взрывы на оружейном складе в Азербайджане продолжаютсяПроисшествия 27 августа, 15:01
Мэй не намерена подавать в отставку в 2019 годуМеждународная панорама 27 августа, 14:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Строители завершили погрузку на плавучую опору железнодорожной арки Крымского моста и передали ее морякам, которые теперь доставят конструкцию весом 6 тыс. тонн для дальнейшего подъема на фарватерные опоры, сообщает информационный центр "Крымский мост".
"Плавучие опоры приняли на себя вес железнодорожной арки Крымского моста: конструкция весом более 6 тыс. тонн поднята со вспомогательных опор на пирсах и теперь удерживается только плавучими опорами <…> Фактически мостостроители передали арку морякам, которые теперь доставят ее на фарватер для дальнейшего подъема на фарватерные опоры Крымского моста", - говорится в сообщении.
Погрузка прошла штатно.
"Подписан итоговый акт технической готовности арочного пролета к транспортировке", - уточнили в инфоцентре.
Ожидается, что в воскресенье через некоторое время, начнется вывод плавсистемы из так называемого "ковша" у керченской технологической площадки - на лебедках с помощью свайных якорей и якорных тросов.
"Затем будет сформирован буксирный ордер, и далее система с помощью буксиров пойдет к створу моста", - уточнили в инфоцентре.
Морской этап операции по транспортировке железнодорожной арки будет проходить в течение всего дня 27 августа. Далее начнется подъем арки на фарватерные опоры. В целом весь цикл морской операции может занять до 72 часов.
Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 километров. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года.
Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано уже на 60% (или на 144 млрд рублей). Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.