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В Петербурге прошел фестиваль ростовых кукол "Союз мультфильмов"

В стране
27 августа, 18:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, августа. /ТАСС

По словам организатора мероприятия, в этом году на фестивале было больше мультипликационных героев и развлекательных площадок, также появились благотворительные акции

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Жители Петербурга собрались в воскресенье в Юсуповском саду на фестивале ростовых кукол "Союз мультфильмов".

"Фестиваль в этом году проходит в пятый раз. Ежегодно его посещают 15 тыс. человек, которые приходят сюда в конце каникул, перед школой, чтобы попрощаться с летом, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах, сфотографироваться с яркими куклами", - рассказала ТАСС организатор мероприятия Александра Калачева.

По ее словам, в этом году на фестивале больше мультипликационных героев и развлекательных площадок, также появились благотворительные акции.

Ростовые куклы

По саду гуляли Микки Маус, Свинка Пэппа, Винни Пух, Губка Боб, волк из мультфильма "Ну, погоди!", Миньон и другие живые герои. Дети фотографировались, танцевали с любимыми героями. Участие в торжественном параде принимали целые семьи.

"Современные дети больше знают персонажей зарубежных мультфильмов, хотя волк из "Ну, погоди!" тоже очень популярен. Кроме того, не все герои мультиков получаются такими же интересными в виде кукол", - рассказали представители компании, специализирующейся на прокате ростовых кукол. На создание такой куклы уходит от 10 до 80 тыс. рублей - более популярные персонажи делаются быстрее и дешевле. При этом "живет" кукла при хорошем уходе в среднем 3-4 года.

"Мы не ставили задачу привести сюда только российских героев. Мы как раз поддерживаем союз разных мультфильмов, чтобы создать хорошее настроение перед началом учебного года", - отметили организаторы.

Во время двух предыдущих фестивалей самой популярной куклой гости выбирали Миньона, а в этом году победителем стал волк из "Ну, погоди!"

Праздник завершился массовой дискотекой.

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