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В Иркутске прошли соревнования по пожарно-спасательному кроссфиту

В стране
27 августа, 19:48 UTC+3 ТАСС

В рамках соревнований спортсмены поднимали гири, выжимали штангу, кантовали 120-килограммовые покрышки, тянули канатами внедорожник, переносили газовые баллоны и 70-килограммовые манекены

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ТАСС, 27 августа. Соревнования среди пожарных по пожарно-спасательному кроссфиту прошли в Иркутске, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В Иркутске прошли межрегиональные соревнования по пожарному многоборью - пожарному кроссфиту. Самые сильные и выносливые огнеборцы из 27 регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока собрались продемонстрировать физическую и профессиональную подготовку и выявить лучших", - сказал собеседник агентства.

"Это специфические соревнования. Здесь видно, на что способен настоящий пожарный и к чему должны стремиться начинающие огнеборцы. Людям этой профессии необходимо постоянно совершенствоваться физически, тренировать выносливость, поскольку их профессиональная деятельность сопряжена с работой на пределе человеческих возможностей", - цитируют в пресс-службе начальника Сибирского регионального центра МЧС Сергея Диденко, открывавшего соревнования.

Чемпионату предшествовали отборочные соревнования, длившиеся несколько месяцев. В рамках этих стартов спортсмены поднимали гири, выжимали штангу, кантовали 120-килограммовые покрышки, тянули канатами внедорожник, переносили газовые баллоны и 70-килограммовые манекены. Победителем соревнований стала команда иркутских пожарных.

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