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Трутнев: требования к строительству взлетно-посадочных полос в ДФО нужно либерализовать

В стране
27 августа, 19:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС

Организация взлетно-посадочных полос в заповедниках Дальнего Востока позволит упростить въезд туристов в регион

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Организация взлетно-посадочных полос (ВПП) в заповедниках Дальнего Востока, которая упростит въезд туристов в регион, потребует изменений в нормативно-правовой базе. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

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"Может быть, придется поменять нормативную базу, но пока в министерстве (Минприроды РФ - прим. ТАСС) молчат", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос, организовало ли Минприроды для повышения туристического потенциала региона ВПП в заповедниках.

Он пояснил, что на сегодняшний день "у нас на взлетно-посадочную полосу навешано такое количество необходимого оборудования и персонала, что она золотая получается".

"Надо просто сделать все необходимое для безопасности людей, и ничего больше. Может быть, придется еще позаниматься тем, чтобы этот процесс либерализовать и упростить для людей", - сказал полпред.

Ранее сообщалось, что для привлечения туристов в дальневосточные регионы с 1 августа во Владивостоке в двух пунктах пропуска (морской пункт и аэропорт Кневичи) началась тестовая эксплуатация системы электронных виз для иностранцев, а с 8 августа начал работать специализированный сайт МИД РФ по выдаче электронных виз.

В дальнейшем пункты пропуска по электронным визам планируется открыть в Камчатском и Хабаровском краях, Сахалинской области и Чукотском автономном округе.

Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке пока действует для граждан 18 стран.

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