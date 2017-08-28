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Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку

В стране
28 августа, 8:23 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 28, августа. /ТАСС

В операции по подъему и монтажу железнодорожной арки примут участие до 30 человек

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© Инфоцентр "Крымский мост"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Моряки с помощью плавучей системы доставили железнодорожную арку Крымского моста к фарватерному участку, сообщает в понедельник информационный центр "Крымский мост".

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"Плавучие опоры доставили ночью железнодорожный арочный пролет Крымского моста в Керченский пролив - к фарватерным опорам - и завели в створ моста для подъема на проектную высоту", - говорится в сообщении. Плавопоры с аркой преодолели четырехкилометровый путь от керченского берега к створу моста.

В ближайшее время специалистам предстоит поднять арку и установить на фарватерные опоры. "Строители готовятся к очередному важному этапу операции: подъему на проектную высоту в 35 метров <…> Предполагаемая средняя скорость подъема арочного пролета - 5 метров в час", - уточнили в инфоцентре. В операции по подъему и монтажу арки примут участие до 30 человек в одну смену - это инженеры, стропальщики, сварщики, геодезисты, специалисты контроля качества.

Морская операция по транспортировке и установке железнодорожной арки Крымского моста началась в воскресенье и, как ожидается, займет три дня.

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На это время в Керчь-Еникальском канале ограничили судоходство. Как только строители подтвердят надежность закрепления арочного пролета на проектной высоте, плавание судов по фарватеру возобновится в стандартном режиме.

Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 м, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 4 тыс. тонн. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды. На первом этапе морской операции установят железнодорожную арку моста, на втором этапе, который запланирован на сентябрь, - автодорожную.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 км. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано уже на 60% (144 млрд рублей). Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

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