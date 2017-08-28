Губернатор Приморья дал сутки на исправление ситуации с выплатами пострадавшим от паводка

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский дал поручение в течение суток исправить ситуацию с выплатами компенсаций пострадавшим от паводка. Об этом он заявил на состоявшемся в понедельник заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба администрации региона.

В первой декаде августа в результате продолжительных дождей в ряде населенных пунктов края произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек, а также придомовых территорий и 12 социальных объектов. Правительство РФ выделило около 650 млн руб. на компенсации пострадавшим, из бюджета края выделено около 100 млн руб. Предполагалось, что все выплаты будут завершены к 28 августа.

"В каждый район отправляйте по юристу, главы обеспечат их транспортом, рабочими местами, и в течение суток работа с данной категорией граждан должна быть завершена", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Речь идет о тех, кто жил в подтопленных домах без прописки или не имеет необходимых документов и должен получать выплаты только после решения суда. Таких пострадавших - 824 человека в пяти муниципалитетах региона. Это 289 человек, которые могут претендовать на федеральные выплаты, и 535 человек - на краевые.

Как отметили в департаменте труда и социального развития края, только чуть менее половины этих людей - 400 человек - собрали необходимые документы для обращения в суд.

"У нас 824 таких пострадавших, чуть больше 400 человек вы отработали, когда собираетесь заниматься остальными? Да и с теми, кто заполнил необходимые документы, тоже нет ясной картины - кто из них обратился в суд, нужна ли им какая-то помощь, многие в судах не бывали, не знают, что там говорить. Помочь им - ваша задача. Вы не просто собирайте данные, а руководите процессом, пока в этом направлении я этого не вижу", - подчеркнул Миклушевский.