Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор Приморья дал сутки на исправление ситуации с выплатами пострадавшим от паводка

В стране
28 августа, 8:43 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 28, августа. /ТАСС

Ранее предполагалось, что все выплаты будут завершены к 28 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский дал поручение в течение суток исправить ситуацию с выплатами компенсаций пострадавшим от паводка. Об этом он заявил на состоявшемся в понедельник заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба администрации региона.

В первой декаде августа в результате продолжительных дождей в ряде населенных пунктов края произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек, а также придомовых территорий и 12 социальных объектов. Правительство РФ выделило около 650 млн руб. на компенсации пострадавшим, из бюджета края выделено около 100 млн руб. Предполагалось, что все выплаты будут завершены к 28 августа.

"В каждый район отправляйте по юристу, главы обеспечат их транспортом, рабочими местами, и в течение суток работа с данной категорией граждан должна быть завершена", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Речь идет о тех, кто жил в подтопленных домах без прописки или не имеет необходимых документов и должен получать выплаты только после решения суда. Таких пострадавших - 824 человека в пяти муниципалитетах региона. Это 289 человек, которые могут претендовать на федеральные выплаты, и 535 человек - на краевые.

Как отметили в департаменте труда и социального развития края, только чуть менее половины этих людей - 400 человек - собрали необходимые документы для обращения в суд.

"У нас 824 таких пострадавших, чуть больше 400 человек вы отработали, когда собираетесь заниматься остальными? Да и с теми, кто заполнил необходимые документы, тоже нет ясной картины - кто из них обратился в суд, нужна ли им какая-то помощь, многие в судах не бывали, не знают, что там говорить. Помочь им - ваша задача. Вы не просто собирайте данные, а руководите процессом, пока в этом направлении я этого не вижу", - подчеркнул Миклушевский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Миклушевский, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Открытие первого российско-японского "умного дома" в Воронеже
7
Воронежский опыт создания "умного дома" по японской технологии распространят по России
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников
6
"Хлебный Спас" собрал в Пермском крае представителей более 30 национальностей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
2
Более 230 человек пострадали из-за облака газа на пляже Великобритании
3
В Архангельске задержан водитель, насмерть сбивший женщину и ее дочь
4
СМИ: Финляндия не разрешила "Крузенштерну" посетить Аландские острова
5
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
6
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
7
WP: в компании Трампа обсуждали постройку башни в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама