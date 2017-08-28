Более 30 объектов ФЦП развития Крыма не смогут ввести в 2017 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Ввод более 30 объектов федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма, запланированный на 2017 год, перенесется на будущий год. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Виталий Нахлупин.

"Из 113 объектов ФЦП, запланированных к вводу на 2017 году, 37 объектов, по нашим оценкам на сегодняшний день, имеют большую вероятность неввода в этом году. Но, думаю, что, наверное, пять из этих 37 объектов мы постараемся перевести в список вводных объектов. Думаю, что общая цифра будет 32 [количество объектов, срок ввода которых будет перенесен на 2018 год]", - рассказал собеседник агентства. Всего ФЦП развития Крыма до 2020 года предполагает строительство 350 объектов.

Нахлупин считает, что основные причины отставания в строительстве объектов ФЦП связаны с некачественной подготовкой проектно-сметной документации. "Это вопросы к проектной документации… сделано это было некачественно, не в сроки, с огромнейшими доработками в последующий период <…> Мы строим и вынуждены в течение строительства ошибочные проектные решения менять на ходу. Естественно, это не позволяет развернуться и работать по проекту", - сказал вице-премьер.

По его словам, существуют и объективные причины в отставании от графика строительства. "Подрядчики с материковой России, к сожалению, не имеют возможности перебазировать сюда силы и средства - краны, автотранспорт, спецтехнику. Заходя на проекты, они надеялись, что будет возможность взять технику в аренду, но, как вы знаете, Крым сегодня - это глобальная большая стройка, поэтому здесь достаточно высокая конкуренция между подрядчиками за технику, которую можно арендовать. Недостаток этой техники привел к тому, что компании сейчас находятся в достаточно критических сроках по исполнению тех или иных проектов", - сказал Нахлупин.

По его словам, власти Крыма за последние два месяца подали порядка 20 исковых заявлений в отношении подрядчиков, которые срывают сроки строительства в рамках ФЦП. "Из 32 объектов, наверное, где-то по более чем двадцати уже находятся дела в судах. Речь в исках идет о взыскании пени и штрафов и о расторжении некоторых контрактов с особо нерадивыми подрядчиками, мы эту работу начали порядка двух месяцев назад <…> По некоторым искам судебные заседания уже состоялись, но решения еще не приняты", - рассказал Нахлупин.

В то же время он не исключил, что ряд судебных споров закончатся мировыми соглашениями, так как подрядчики просят перенести сроки и заключить мировые соглашения. "Там, где это можно сделать, это будет сделано", - сказал он.

ФЦП развития Крыма и Севастополя

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру полуострова. После упразднения Минкрыма РФ в 2015 году куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса "Таврида" и автоподход к Керченскому мосту, а также объекты энергетики.