С момента ограничения судоходства в Керченском проливе транзитной проводки ждут 28 судов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Транзитной проводки в Керченском проливе с момента ограничения судоходства, введенного с 00:00 мск воскресенья на время установки железнодорожной арки Крымского моста, ожидают 28 судов. Об этом сообщает в понедельник информационный центр "Крымский мост".
"За 34 часа с момента ограничения плавания, связанного с операцией по установке арки Крымского моста, с обеих сторон от пролива транзитной проводки ждут в общей сложности только 28 судов", - говорится в сообщении. Отмечено, что это "в разы меньше, чем при задержке из-за непогоды, и ниже стандартного трафика движения по каналу".
"В среднем транзит по каналу осуществляют более 60 судов ежесуточно", - уточнили в инфоцентре.
Морская операция по установке железнодорожной арки Крымского моста началась 27 августа. На это время в Керчь-Еникальском канале ограничили судоходство. Как только строители подтвердят надежность закрепления арочного пролета на проектной высоте, плавание судов по фарватеру возобновится в стандартном режиме.
"При введении капитаном морского порта Керчь ограничений на плавание в Керчь-Еникальском канале суда, выходя из морских портов, как правило, следуют экономичным ходом до якорных стоянок, где могут оставаться в ожидании транзита. По обе стороны пролива таких акваторий достаточно", - заверили в инфоцентре.
Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 м, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 4 тыс. тонн. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.
На первом этапе морской операции установят железнодорожную арку моста, на втором этапе, который запланирован на сентябрь, - автодорожную.
Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.
Его протяженность составит 19 км. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано уже на 60% (144 млрд рублей). Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.