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В Центре Жерара Депардье в Саранске построят два кинозала

В стране
28 августа, 11:51 UTC+3 ТАСС

Кроме кинозалов, в центре также планируют открыть ресторан французской кухни

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ТАСС, 28 августа. Два кинозала и ресторан французской кухни построят в Центре Жерара Депардье (киноцентр ''Россия'') в Саранске. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства Республики Мордовия.

''Николай Бородачев, уже многие годы возглавляющий ''Госфильмофонд РФ'', под патронатом которого в столице Мордовии осуществляется деятельность киноцентра ''Россия'', еще раз уточнил, что строительство этого центра не завершено. На перспективу планируется открытие еще двух кинозалов и ресторана французской кухни'', - говорится в сообщении пресс-службы.

В воскресенье киноцентр отметил год со дня своего открытия. Поздравить приехали артисты: Александр Панкратов-Черный, Наталья Варлей, Зинаида Кириенко, Ия Нинидзе, Аристарх Ливанов, Владимир Грамматиков, Ирина Шведова. Ведущими мероприятия стали Ангелина Вовк и Тимофей Федоров.

''Режиссер Владимир Грамматиков сообщил, что намерен вскоре приехать в республику с двухдневной программой, адресованной ''для семейного просмотра'', - отметили в пресс-службе.

Французский актер, гражданин России, зарегистрированный в Саранске, Жерар Депардье открыл в Саранске культурный центр 27 августа 2016 года. Центр имени Депардье открыли в обновленном кинотеатре ''Россия''.

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