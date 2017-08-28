Татарстан предложил свой опыт повышения производительности труда другим регионам

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Татарстана, где впервые в России разработали региональную программу производительности труда, предложили свои наработки в этой сфере другим регионам. Об этом сообщила пресс-служба правительства Татарстана по итогам совещания по повышению производительности труда и поддержке, которое провел в понедельник министр экономического развития РФ Максим Орешкин

"Мы готовы делиться наработанным опытом в этой сфере с другими регионами", - цитирует пресс-служба слова президента Татарстана Рустама Минниханова.

По его словам, Татарстан накопил опыт работы в части повышения производительности труда: в регионе работа по этому направлению ведется более 10 лет, в том числе внедряются элементы бережливого производства. Кроме того, в регионе идет подготовка высококвалифицированных кадров на базе ресурсных центров (в 2017 году в республике насчитывается уже 25 ресурсных центров).

Создается современная инфраструктура для бизнеса - технопарки, инновационные центры, промышленные площадки (сегодня таких площадок создано уже 62). В Татарстане более 160 предприятий используют в своей деятельности технологии бережливого производства.

В Татарстане действует подпрограмма "Повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 2015-2020 годы". Согласно ее показателям, к 2020 году производительность труда на предприятиях республики должна вырасти в 1,3 раза (относительно показателя 2014 года), также в 1,3 раза планируется увеличить долю высокопроизводительных рабочих мест (к 2014 году).