Поднять целину: как на Дальнем Востоке осваивают бесплатные гектары

Фермер из Елизовского района Илья Семихатка вместе с супругой Людмилой в теплице, построенной на "дальневосточном гектаре" в Усть-Большерецком районе © Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 28 августа. Программа "Дальневосточный гектар" работает чуть больше года, за это время заявки на получение бесплатного участка на Дальнем Востоке подали уже более 100 тыс. жителей разных регионов России. Землю в основном берут под строительство жилья и сельское хозяйство, хотя на Камчатке популярны и туристические проекты.

Первые успехи программы, а также проблемы, с которыми столкнулись получатели земли, станут предметом обсуждения на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября (ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестпроектов форума).

В материале ТАСС - о том, какие регионы наиболее популярны у участников программы, отталкивает ли людей вечная мерзлота, где благодаря программе появятся новые населенные пункты, как может измениться закон о выделении земель с учетом пожеланий "снизу", а также рассказы самих обладателей участков о том, с какими идеями они вступили в программу "Дальневосточный гектар".

Стотысячный участник

Федеральное правительство в июне 2017 года утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года. Согласно документу, за предстоящие семь с небольшим лет население всех девяти дальневосточных субъектов должно увеличиться до 6,5 млн человек. По данным Росстата, на начало 2017 года в Дальневосточном федеральном округе (Приморье, Приамурье, Хабаровский край, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская АО, Камчатка, Чукотка и Якутия) проживает около 6,2 млн человек.

В концепции представлены меры, которые помогут не только сдержать отток населения, но и, как предполагается, привлечь новых жителей из других регионов и стран. Одной из мер, которая уже действует и дает положительные результаты, можно считать программу "Дальневосточный гектар", участниками которой могут стран граждане России из всех регионов страны.

По данным Минвостокразвития РФ, 25 августа количество участников программы достигло 100 тыс. человек. Стотысячным стал житель Амурской области, подавший заявку на получение участка в селе Придорожное Тамбовского района Амурской области и планирующий заниматься животноводством и выращивать кормовые культуры.

Из тех, кто решил взять свой гектар, 78% - жители дальневосточных регионов, остальные 22% - население центральной части страны, среди которых наибольший интерес к программе проявляют жители Москвы, Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области. Большинство из них - активное население в возрасте от 25 до 34 лет, сообщает Минвостокразвития. Глава министерства Александр Галушка ранее сообщал, что, по предварительным расчетам, до конца этого года будет подано около 150 тыс. заявок, а оформлено и передано в пользование как минимум 50 тыс. земельных участков.

Где хотят взять землю и для чего

Дальний Восток считается одной из самых суровых по климату территорий в России. Некоторые регионы - например, Чукотка, Якутия, Магаданская область - частично или полностью расположены на вечной мерзлоте. Однако это не всегда отпугивает желающих получить землю - Якутия, например, является у них одним из самых популярных регионов.

Наибольшим спросом пользуется земля в Приморье, где на получение гектара подано 39,3 тыс. заявок. В Якутии - 18,5 тыс. заявок, далее идут Хабаровский край (15,2 тыс.) и Сахалинская область (12,2 тыс.), сообщает Минвостокразвития РФ. По количеству уже выданных участков первое место у Хабаровского края (6,3 тыс.), Приморье на втором месте (более 5 тыс.), на третьем Якутия (4,6 тыс.).

По статистике, которую ведет Минвостокразвития, одна из наиболее популярных целей у получателей "дальневосточного гектара" - строительство индивидуального жилья, таких почти 40%. На втором месте - ведение сельского хозяйства (23%). Лишь 14% граждан берут участки под реализацию своих проектов, 9% - для предпринимательских целей.

Такая статистика прослеживается во всех регионах, в том числе на Камчатке, где, впрочем, есть одно отличие: те, кто берет участки для проектов или предпринимательства, собираются сделать ставку на развитие туризма, набирающего популярность в регионе в последние годы.

Кемпинг с видом на вулканы

Илья Семихатка переехал на Камчатку в молодости, с 1990-х годов занимается сельским хозяйством вместе с супругой, которая по профессии инженер-строитель. Начинали с небольшого подворья, потом взяли землю в поселке Раздольный Елизовского района. Теперь они и двое их сыновей - "гектаристы". План по освоению земли сверстали заранее, до того, как ее получили.

"Мы изначально все продумывали. На этом поле, которое у нас было, продолжим вести сельское хозяйство, выращивать овощи, на одном из новых гектаров уже построили теплицу. А здесь, на другом участке, где лесная зона, будем развивать туризм и агротуризм. Пусть мамы с детками приезжают, показывают, что и как растет", - рассказал он ТАСС.

Семья планирует обустроить в лесной зоне, куда и сейчас летом люди приезжают на пикники, туристический кемпинг с домиками. Илья надеется, что вид на вулканы - Корякский, Авачинский, Ааг и Арик - привлечет и гостей полуострова.

Дарья Позднякова, еще одна собеседница ТАСС, также взяла вместе с супругом два гектара земли в Елизовском районе, в районе старого совхоза "Пограничный". Они уже начали обустраивать здесь конные маршруты и к зиме собираются открыть школу верховой езды.

Дарья Позднякова © Юрий Смитюк/ТАСС

"Я давно занимаюсь лошадьми, у меня сейчас шесть животных. Сейчас строим загон для лошадей, в сентябре приступим к возведению конюшни. Начали строить небольшие домики с зоной отдыха и костровищем, чтобы люди, которые приехали отдохнуть и поучиться верховой езде, могли хорошо провести время", - говорит Позднякова.

Новые поселения

Одна из целей программы "Дальневосточный гектар", которую еще в самом начале, когда она еще была только проектом, озвучивал ее идейный вдохновитель вице-премьер РФ Юрий Трутнев, - создание новых поселений на Дальнем Востоке. Уже сейчас можно сказать, что достижение этой цели реально. По данным Минвостокразвития РФ, подано более 12,5 тыс. коллективных заявок (более 13% от всех поданных заявок) и уже сформировались 53 агломерации участков, которые в перспективе могут стать новыми населенными пунктами.

Состоялись первые сходы граждан, на которых было решено, что на четырех агломерациях вскоре появятся новые населенные пункты - два в Хабаровском крае и два в Сахалинской области. Еще 12 агломераций расширят границы существующих населенных пунктов, сообщила пресс-служба министерства.

Новые населенные пункты - это минимум новые дороги, новые инженерные сети и линии электропередачи. Власти ряда регионов уже заявили о том, что готовы принять участие в создании инфраструктуры. В частности, план развития территорий подготовило правительство Хабаровского края, его первоначальные затраты оцениваются в 800 млн рублей. Он включает в себя строительство дорог и подведение электросетей.

Ранее о готовности провести инфраструктуру к территориям массового получения "дальневосточных гектаров" объявляли власти Приморского края, Амурской области и других регионов. Например, на Сахалине администрация города Долинск собирается проводить инженерные изыскания в районе села Сокол, где люди получили уже более 110 участков. При этом Трутнев, находясь в июле этого года в Южно-Сахалинске, поручил региональным властям не медлить и принять решение о создании инфраструктуры в районе Долинска уже до конца этого года.

Как может измениться закон

Закон о "дальневосточном гектаре" трансформируется со дня его принятия. Только при реализации его на практике стало понятно, что первоначальные нормы несовершенны. В конце 2016 года было внесено 22 уточнения в закон, этим летом одобрено еще 65 новых поправок.

Предложения поступают и от федеральных органов власти, и с мест. К примеру, Заксобрание Камчатки уже обратилось в Совет Федерации с просьбой закрепить законодательно норму, по которой человек, получивший гектар на землях сельскохозяйственного назначения, не мог бы использовать его под другие нужды, например, под строительство гостиницы или развитие туристического бизнеса. Еще одно предложение - делегировать на уровень местных властей право переноса границ выделяемых участков, рассказал ТАСС спикер регионального парламента Валерий Раенко.

Инфографика Реализация закона о "дальневосточном гектаре" Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Сколько человек с того момента воспользовались правом стать владельцем участка земли на Дальнем Востоке — в инфографике ТАСС

"Мы столкнулись с массой препятствий в вопросах правоприменения, с тем же "дальневосточным гектаром", когда ситуация такова, что участки нарезаются вплотную друг к другу. Мы говорим потом: где проезды, коллеги? Как можно инфраструктуру создать? На сегодня, к сожалению, право на месте регулировать эти вопросы не дано, надо бы уполномоченным органам на местах дать возможность раздвигать эти границы, чтобы действительно инфраструктуру создать", - сказал Раенко.

Он также предлагает рассмотреть возможность разработки государственной программы, которая помогла бы регионам решить проблему строительства инженерной инфраструктуры на землях, выделенных под "дальневосточные гектары". По предварительным расчетам, только в Елизовском районе Камчатки для того, чтобы провести дороги к таким участкам, необходимо более 11 млрд рублей. Ожидается, что эти инициативы могут быть рассмотрены Советом Федерации уже на ближайшей осенней сессии.

О "дальневосточном гектаре"

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года и дает возможность каждому гражданину России однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.

С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года - все граждане России.

Оформить участок можно бесплатно через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.