В Севастополе до 2022 года восстановят 64 парка

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя подготовили программу по восстановлению до 2022 года всех парков и скверов в городе. Как сообщил в понедельник в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, всего в ближайшие пять лет планируют восстановить 64 парка.

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"Департаментом городского хозяйства подготовлена программа по восстановлению парков и скверов в Севастополе, рассчитанная до 2022 года. За это время мы планируем восстановить 64 парка и сквера общей площадью чуть более 1 млн кв. м", - сказал Чибисов.

Он добавил, что благодаря данному проекту удастся восстановить все городские парки, которые были предусмотрены во время проектирования города. "Речь [в данном проекте] не идет о разбитии новых парков и скверов, мы планируем восстановить те, которые изначально предусмотрены. На сегодняшний день они имеют вид, не всегда похожий на парк и сквер, - зачастую это просто заросший пустырь", - отметил глава департамента.

Стоимость реконструкции местные власти оценивают в 4,8 млрд рублей. Уже в следующем году планируется восстановление пяти парков и скверов в городе. "В 2019 и 2020 гг. мы планируем восстановить по 15 парков, в 2021 году - 13 парков и в 2022 году мы планируем завершить эту работу, восстановив еще 15 парков", - уточнил Чибисов.

Как сообщалось ранее, в городе уже ведется реконструкция филиала парка "Патриот", который разместится на 30-й береговой батарее. Планируется, что первая очередь откроется к 1 сентября текущего года. В этом парке в сентябре 2017 года пройдет Международный патриотический форум "Зарница", в котором будет принимать участие около 10 тыс. детей со всей России и из-за рубежа. По словам врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, завершить строительство планируется в ближайшие 3-4 года.