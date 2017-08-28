Международный форум гастрономического туризма пройдет в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Международный форум гастрономического туризма и уличной еды соберет в Калининграде ведущих специалистов отрасли из России, Беларуси, Великобритании, Греции, Дании, Ирландии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Португалии и других стран. Об этом ТАСС рассказал в понедельник руководитель объединения "Kaliningrad Street Food", являющегося организатором форума, Александр Исаев.

"Форум очень представительный и масштабный, такого уровня форумов, посвященных стритфуду в России еще не проводились", - сказал собеседник, добавив, что приглашены 20 экспертов, которые выступят с докладами, примут участие в круглых столах, проведут мастер-классы. Пройдут два гала- ужина, на которых в том числе, будет представлена продукция являющаяся "визитной карточкой" Калининградской области, например, всемирно известный сыр Тильзитер, родиной которого является регион, а также блюда национальных кухонь зарубежных гостей форума.

Форум в целом посвящен вопросам развития гастрономического туризма и уличной еды, пояснил собеседник.

"Гастрономический туризм, на данный момент является наиболее активно развивающимся направлением туризма, и мы, (Калининградская область) не стоим здесь в стороне. Ведь одним из главных факторов для туристов при принятии решения о поездке в регион является местная кухня", - отметил он, добавив, что гастрономические форумы и фестивали в регионе нацелены на развитие этого сегмента и области в этом смысле "есть что предложить".

Форум пройдет 30 и 31 августа на базе Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта при поддержке Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) и Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Организаторами выступают правительство Калининградской области, Международный этногастрономический центр (Москва), Национальная ассоциация кулинаров России, Федерация рестораторов и отельеров России и объединение "Kaliningrad Street Food".

Гастрономический фестиваль

С 1 по 3 сентября в центре Калининграда, на острове им. Канта пройдет также большой фестиваль уличной еды, на который приглашены 50 проектов, представляющих кухни различных регионов России.

"У нас будет и дальневосточная, и сибирская, и уральская и кавказская и северная и среднеазиатская кухни. Иностранные эксперты, которые приедут на форум, на фестивале проведут мастер-классы, например, по кухне ацтеков, по греческой, тайской и, конечно, российской кухне", - сказал Исаев.

Собеседник отметил, что фестиваль уличной еды в Калининграде проводится уже в четвертый раз и в силу географического положения области является по сути единственным фестивалем уличной еды в стране, имеющим международный статус, поскольку в нем традиционно принимают участие представители европейских стран. Он, по словам собеседника, выступает в качестве "витрины российской кухни". Мероприятие собирает до 50 тыс. гостей. В этом году организаторы рассчитывают привлечь еще больше посетителей.