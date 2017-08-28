Молодежный форум "Махар" в КЧР планирует принять в 2018 году студентов из Чехии и Турции

ЧЕРКЕССК, 28 августа. /ТАСС/. Более 100 студентов и молодых активистов из разных городов России и стран ближнего зарубежья стали участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Махар-2017", который прошел в одноименном ущелье в Карачаево-Черкесии (КЧР) с 22 по 28 августа. В следующем году его могут посетить студенты из Турции и Чехии, сообщил в понедельник ТАСС ректор Карачаево-Черкесского государственного университета им. Умара Алиева (КЧГУ) Таусолтан Узденов.

"Интерес к нашему форуму растет, ежегодно расширяется география участников, и это очень отрадно. В этом году его посетили более 100 человек, впервые были представлены студенты из стран ближнего зарубежья, в частности, из Туркменистана. На следующий год мы уже получили заявки из Чехии и Турции, с вузами которых активно сотрудничает наш университет", - сказал Узденов.

"Махар-2017" был посвящен Году экологии в России и Году здоровья в Карачаево-Черкесии. В течение недели проходили тематические тренинги, круглые столы, дискуссионные площадки и спортивно-развлекательные мероприятия. Состоялись экологические акции по очистке от мусора территории нарзанных источников и берегов реки Кубань.

"В мероприятиях участвовали эксперты региональных управлений Росприроднадзора, охраны окружающей среды и водных ресурсов, преподаватели нашего вуза, председатель регионального отделения Русского географического общества (РГО) Вячеслав Онищенко. В раках форума встречи с молодежью провели также министры спорта и туризма КЧР Рашид Узденов и Анзор Эркенов", - добавил ректор.

Он отметил, что форум способствует налаживанию межрегиональных связей молодежи, взаимопроникновению культур разных народов России и пропаганде добрососедства.

Занятия на высоте 3 тыс. метров

Форум работал по четырем направлениям: научно-образовательному, культурно-просветительскому, туристическому и спортивно-оздоровительному.

"Часть образовательных и спортивных мероприятий проводилась на высоте 3 тыс. метров над уровнем моря. По нашим данным, молодежный форум "Махар" - самый высокогорный в мире", - сказал ТАСС член оргкомитета форума Расул Динаев, отметив, что палаточный лагерь участников был размещен на высоте около 2 тыс. метров.

По его словам, каждый день форума начинался с утренней трехкилометровой пробежки к минеральному источнику. Вместо традиционного утреннего кофе молодежь пила нарзан и ела только полезные продукты из эко-посуды, которая быстро разлагается. Участники лагеря должны были отказаться от вредных привычек, например, курения. Для них были организованы этнографические экскурсии, туристические походы и занятия по горной подготовке.

Форум "Махар" проводится в Карачаево-Черкесии с 2009 года, в 2015 году он получил статус Северо-Кавказского и проходит при поддержке Министерства образования и науки РФ. Его организатором является Карачаево-Черкесский государственный университет. В 2017 году форум прошел под девизом "Высокие горы - высокая экологическая ответственность!".