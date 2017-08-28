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Казаки будут охранять около половины школ на Кубани с 1 сентября

В стране
28 августа, 17:42 UTC+3

В пресс-службе кубанского казачьего войска сообщили, что под охраной казаков будет 1355 школ и 555 детских садов

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КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Около половины школ Краснодарского края будут находиться под охраной казачьих отрядов в новом учебном году, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации региона.

"С 1 сентября 2017 года пропускной режим в образовательных организациях будут осуществлять сотрудники специализированных охранных предприятий, половина из них - представители казачьих охранных организаций", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе кубанского казачьего войска ТАСС уточнили, что губернатор около двух лет назад поручил казакам охранять образовательные учреждения края.

"[Это нужно], чтобы в детских садах, школах видели, что их охраняют казаки - коренные жители региона. Это будет способствовать и тому, чтобы дети приобщались к своим корням, и работой обеспечивались казаки. Кроме того, казаки знают хорошо местность, казаки выполняют работу с большей ответственностью, потому что фактически охраняют своих детей и внуков", - отметили в пресс-службе войска.

Там добавили, что на 1 января 2016 года под охранной казачьих организаций находились 102 объекта. На 1 сентября этого года их будет 1355, в том числе 724 из 1,5 тыс. школ региона, а также 555 детских садов, учреждения профобразования, культуры, спорта и другие объекты. Данной работой занимаются более 1,4 тыс. казаков.

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