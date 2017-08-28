Северная Осетия отметит День республики фестивалями и ярмарками

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 августа. /ТАСС/. Более 50 площадок, на которых развернутся праздничные мероприятия, будет подготовлено в Северной Осетии к празднованию Дня республики и ее столицы Владикавказа 24 сентября. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба администрации местного самоуправления города.

"В День республики Северная Осетия-Алания и города Владикавказа для горожан и гостей будет подготовлено более 50 площадок. На протяжении всего дня во Владикавказе на проспекте Мира и в Центральном парке им. К. Л. Хетагурова будут проходить различные фестивали, концерты, ярмарки, поэтические выступления, игры, конкурсы и выставки", - говорится в сообщении.

Впервые в этом году пройдет городской фестиваль талантов, участниками которого станут все желающие. На специально подготовленной площадке горожане смогут прочитать стихи, станцевать или сыграть на музыкальных инструментах.

Кроме того, городские власти планируют провести фестивали автомотостарины, моды, гастрономии, осетинских пирогов, а также ярмарку свободных ремесленников "Хиконд" и фестиваль национальных обществ.