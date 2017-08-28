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В Ингушетии прошел турнир по настольному теннису среди спасателей и пожарных

В стране
28 августа, 19:13 UTC+3 ТАСС

Победителей наградили денежными премиями и грамотами

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ТАСС, 28 августа. Турнир по настольно теннису среди подразделений Главного управления МЧС России прошел в Ингушетии, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Турнир был проведен в соответствии с планом спортивных мероприятий Главного управления. В нем приняли участие как опытные игроки, так и новички, которые решили проверить свои силы. Мероприятие прошло на базе пожарно-спасательной части №6", - сказали в пресс-службе.

Первое место завоевал спасатель поисково-спасательного отряда "Эрзи", находящегося в Назрани. Второе место досталось пожарному из части №8. Третье место занял сотрудник главка республики. Победители были награждены денежными премиями и грамотами, подчеркнули в ведомстве.

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