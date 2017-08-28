"Ласточку" между Петрозаводском и Великим Новгородом запустят с 30 августа

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 августа. /ТАСС/. Скоростной поезд "Ласточка" начнет регулярно курсировать между Петрозаводском и Великим Новгородом с 30 августа, сообщили в понедельник в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Поезд №819/820 "Ласточка" сообщением Петрозаводск - Великий Новгород будет курсировать с 30 августа ежедневно - отправление из Петрозаводска в 14:32 мск, из Великого Новгорода - в 17:45 мск. Время в пути составит около 6,5 часов. Поезд будет делать остановки на станциях Чудово, Волховстрой-2, Лодейное Поле, Свирь", - говорится в сообщении.

Для удобства пассажиров график движения нового поезда разработан с учетом его стыковки на станции Чудово с расписанием поездов "Сапсан", отметили в пресс-службе.

В составе поезда будут курсировать пять вагонов. Стоимость проезда - от 867 рублей.