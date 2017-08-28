Строители начали подъем арки на опоры Крымского моста

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Строители приступили к установке железнодорожной арки весом 6 тыс. тонн на опоры Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, сообщает в понедельник информационный центр "Крымский мост".
"Начался подъем железнодорожной арки Крымского моста на фарватерные опоры. К завершению операции арка окажется на высоте в 35 метров от поверхности воды", - говорится в сообщении. Отмечено, что работы продолжатся в течение всей ночи.
"Расчетная скорость движения (арки) - около 5 метров в час", - отметили в инфоцентре.
Подъему арки предшествовала многочасовая подготовительная работа.
"После заведения плавучих опор в створ моста строители закрепили по краям арки "пряди" высокопрочных тросов, протянутых от домкратов <…> Затем на каждый из домкратов поэтапно передавалась нагрузка: сначала 50 тонн, затем она была доведена до 100 тонн. В процессе передачи нагрузки строители постоянно контролировали положение тросов в "прядях" <…> Полностью выровняв положение тросов в "прядях", строители продолжили передавать нагрузку на домкраты, пока не произошел расчетный "отрыв" арочного пролета от плавучих опор", - рассказали в пресс-службе моста.
Непосредственно, "отрыв" арочного пролета от плавучих опор, удерживавших его минувшие сутки, произошел около 21:00 мск понедельника, сообщили в инфоцентре.
"На данный момент конструкция удерживается на весу только высокопрочными тросами, протянутыми к ней от 16 домкратов, установленных наверху фарватерных опор <...> После того, как арочный пролет будет выдержан в таком положении на весу, и специалисты еще раз проверят работу грузоподъемного оборудования, операция по подъему продолжится", - говорится в сообщении.
Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.
Его протяженность составит 19 км.
Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано уже на 60% (144 млрд рублей). Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.