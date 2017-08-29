Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на проектную высоту

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Строители во вторник подняли на проектную высоту железнодорожную арку Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, сообщает информационный центр "Крымский мост".

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"Мостостроители выполнили подъем железнодорожного арочного пролета Крымского моста на фарватерные опоры - на высоту 35 метров от уровня моря", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что конструкцию весом более 6 тыс. тонн поднимали с помощью грузоподъемного оборудования под контролем ведущих инженеров проекта. "Процесс подъема арки на проектную высоту - занял около 12 часов. В течение дня арку будут закреплять", - добавили в информцентре.

По данным специалистов, подъем арки прошел в штатном режиме. "Ближайший месяц строители смонтируют концевые элементы арки, а также проведут ее раскружаливание - опустят на специальные опорные части", - говорится в сообщении.

Установка арок Крымского моста в проектное положение - уникальная технологическая операция, отметили в информцентре. "Впервые в истории отечественного мостостроения проводится транспортировка, позиционирование в морских условиях и установка с воды на опоры габаритного судоходного пролета", - говорится в релизе.