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Первый реабилитационный центр для наркозависимых появится в КБР к концу года

В стране
29 августа, 16:24 UTC+3 НАЛЬЧИК /Корр. ТАСС, Асият Гериева

Для будущего реабилитационного центра уже построена трапезная и помещение для приготовления пищи

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НАЛЬЧИК, 29 августа. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Первый в Кабардино-Балкарии (КБР) реабилитационный духовный центр для наркозависимых появится в селении Благовещенка Прохладненского района. Центр создается по инициативе Пятигорской и Черкесской епархии Русской Православной Церкви на средства прихожан и властей муниципалитета, помощь оказывают и местные предприниматели. Об этом во вторник сообщил глава администрации муниципалитета Андрей Журавлев.

"Реабилитационный психолого-трудовой центр для больных наркоманией строится в Благовещенке. Средняя стоимость, которую мы сегодня обозначили для завершения этого центра, составляет чуть более 1,9 млн рублей, 500 тыс. рублей из них мы уже изыскали", - сказал Журавлев, выступая на заседании антинаркотической комиссии КБР.

Он уточнил, что для будущего реабилитационного центра уже построена трапезная и помещение для приготовления пищи, завершена уборка территории площадью более 4 гектаров. По словам Журавлева, помощь оказали аграрии региона, "которые регулярно нам помогают в рамках финансирования социально важных проектов".

Глава КБР Юрий Коков отметил, что власти должны усилить работу в данном направлении. "Не нужно думать, что это не наша тема, мы с вами понимаем, что в конце концов это наши граждане, и в наших интересах помочь в создании такого центра. Нужно понимать, что она нацелена на людей больных которые нуждаются в помощи, реабилитации", - отметил он.

Как рассказал ТАСС Журавлев, центр рассчитан на 25 человек. Методика проведения лечебных мероприятий и реабилитации в центре принимается по опыту Ставропольского края. "Это не медицинское учреждение, однако, при необходимости оказания медпомощи там есть фельдшерско- акушерский пункт, в шаговой доступности пункт "скорой помощи" <...> Ставка делается на трудовую терапию... Планируется организация подсобного хозяйства", - рассказал он.

По данным Минздрава КБР по состоянию на 1 июля 2017 года на диспансерном учете и профилактическом наблюдении у наркологов республики состоит 1994 человека, из которых 8 - несовершеннолетние. В первом полугодии 2016 года на такой учет были взяты 290 человек, за шесть месяцев 2017 года - 233.

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