Глава администрации Симферополя ушел в отставку по состоянию здоровья

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Глава администрации столицы Крыма - Симферополя Геннадий Бахарев, который руководил городом с 2014 года, ушел в отставку по состоянию здоровья, сообщил во вторник глава региона Сергей Аксенов.

"Только что [во вторник] глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. Его обязанности пока будет исполнять заместитель главы администрации - руководитель аппарата администрации города Симферополя Александрова Галина Викторовна", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Кроме того, добавил он, заявления об увольнении по собственному желанию написали заместители главы администрации города Александр Овдиенко и Юрий Тур. По мнению глава Крыма, в Симферополе накопилось немало проблем, "требующих срочного решения". "Городом должен руководить опытный управленец, хозяйственник, способный работать системно, выдерживать экстремальный темп работы, быстро принимать правильные, возможно, нестандартные решения, брать на себя ответственность за ситуацию в городе", - отметил Аксенов. По его словам, в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации крымской столицы. Отставки в Крыму В июле 2107 года в Крыму произошли масштабные кадровые изменения. Сначала в отставку были отправлены вице-премьер Борис Зимин, министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина и министр ЖКХ Сергей Карпов. Затем стало известно, что написали заявления об отставке министр транспорта Анатолий Волков и главный архитектор республики Анна Царева. Также покинул свой пост глава администрации Ялты Андрей Ростенко. Аксенов заявлял, что отставки чиновников возможны и в других регионах Крыма. 28 августа сообщалось, что главы горсовета и администрации Феодосии, а также администраций Джанкойского, Кировского и Красногвардейского районов Крыма уйдут в отставку по требованию Аксенова. Власти региона не исключили, что в ближайшее время в районах Крыма "возможны новые кадровые решения" из-за существующих нареканий к работе чиновников.