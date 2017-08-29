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Ленобласть создаст первый в России центр профессиональной компетенции

В стране
29 августа, 17:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, августа. /ТАСС

Центр будет работать на базе технопарка в Гатчине

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Ленинградская область планирует открыть в 2018 году первый в России Центр профессиональной компетенции, в котором выпускники всех профессионально-технических училищ региона будут проходить стажировку на самом современном оборудовании.

Об этом объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с бизнес-сообществом региона.

"Я хотел бы сегодня анонсировать создание в Гатчине центра профессиональной компетенции Ленинградской области. Он будет создан уже в следующем году и станет ведущей организацией профобразования, в которой обучение будет вестись на самом современном оборудовании и только тех кадров, которые реально нужны экономике", - сказал Дрозденко. По его словам, в России пока нет аналогов такого центра. 

Губернатор сообщил, что Ленинградская область вошла в топ-5 регионов с самой высокой степенью трудоустройства по специальности выпускников профессионально-технических училищ. "Тем не менее, мы видим, что нам не хватает современных молодых профессиональных кадров. Мы не удержим молодых ребят, если дадим им неинтересные места и не дадим им хорошую заработную плату", - отметил он. Создание такого центра, по его словам, поможет заинтересовать молодежь работой на предприятиях с современными технологиями.

В дальнейшем правительство Ленобласти планирует создать детский технопарк, чтобы как можно раньше начинать профессиональную ориентацию школьников, сообщил губернатор.

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