Ленобласть создаст первый в России центр профессиональной компетенции

Африканский наплыв: основные тенденции миграционного кризиса в ЕвропеМеждународная панорама 29 августа, 18:20
Семин: "Локомотив" действовал на трансферном рынке, исходя из своих возможностейСпорт 29 августа, 18:16
Россиянка Кузютина завоевала бронзу ЧМ по дзюдо в весе до 52 кгСпорт 29 августа, 17:54
Бывший футболист "Локомотива" Маминов возглавил клуб ФНЛ "Тюмень"Спорт 29 августа, 17:52
Федун: ситуация с банком "Открытие" не отразится на его сотрудничестве с ФК "Спартак"Спорт 29 августа, 17:42
РЖД в 2017 году сократят затраты на 65 млрд рублейЭкономика и бизнес 29 августа, 17:38
Россиянин Егоров не сумел выйти в полуфинал чемпионата мира по боксуСпорт 29 августа, 17:34
Повышение уровня моря удвоит частоту наводненийСоциальная ответственность 29 августа, 17:33
Банк "Открытие" стал первым проектом Фонда консолидации банковского сектораЭкономика и бизнес 29 августа, 17:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Ленинградская область планирует открыть в 2018 году первый в России Центр профессиональной компетенции, в котором выпускники всех профессионально-технических училищ региона будут проходить стажировку на самом современном оборудовании.
Об этом объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с бизнес-сообществом региона.
"Я хотел бы сегодня анонсировать создание в Гатчине центра профессиональной компетенции Ленинградской области. Он будет создан уже в следующем году и станет ведущей организацией профобразования, в которой обучение будет вестись на самом современном оборудовании и только тех кадров, которые реально нужны экономике", - сказал Дрозденко. По его словам, в России пока нет аналогов такого центра.
Губернатор сообщил, что Ленинградская область вошла в топ-5 регионов с самой высокой степенью трудоустройства по специальности выпускников профессионально-технических училищ. "Тем не менее, мы видим, что нам не хватает современных молодых профессиональных кадров. Мы не удержим молодых ребят, если дадим им неинтересные места и не дадим им хорошую заработную плату", - отметил он. Создание такого центра, по его словам, поможет заинтересовать молодежь работой на предприятиях с современными технологиями.
В дальнейшем правительство Ленобласти планирует создать детский технопарк, чтобы как можно раньше начинать профессиональную ориентацию школьников, сообщил губернатор.