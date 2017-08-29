После паводков и пожаров: как школы в пострадавших регионах готовятся к 1 сентября

ТАСС, 29 августа. Образовательные учреждения в регионах России, пострадавших в 2017 году от паводков и сильных пожаров, будут готовы к приему детей 1 сентября, сообщили ТАСС представители региональных властей. Сейчас в пострадавших школах ведутся последние приготовления, а учеников обеспечивают канцелярскими принадлежностями и одеждой не только власти, но и неравнодушные россияне.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал сделать все возможное для того, чтобы дети из пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионов смогли пойти в школу 1 сентября. Он напомнил, что ряд школ в Приморском, Красноярском, Ставропольском краях, в Якутии, Бурятии, Кабардино-Балкарии, а также в Ростовской области пострадали в результате подтоплений, пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Как сообщила во вторник ТАСС замминистра образования и науки РФ Татьяна Синюгина, ЧС не повлияли на готовность школ начать 1 сентября новый учебный год.

Тепловые пушки в школах

В Приморье, где в начале августа от паводка пострадали две школы в селе Барабаш Хасанского района, сейчас проводят санитарную обработку и просушку при помощи тепловых пушек.

"Во время подтопления в этих школах были организованы пункты временного размещения, поэтому сейчас здесь необходимо произвести санитарную обработку. До начала учебного года эти школы обязательно пройдут приемку и в День знаний распахнут свои двери для учащихся", - заверила ТАСС заместитель директора департамента образования и науки региона Татьяна Хмель.

Однако в филиале одной из школ в селе Занадворовка учебный год не начнется. Порядка 50 учеников будут всю первую четверть ездить на автобусе в поселок Барабаш, что в 20 километрах от села, и учиться в главном школьном здании, пока в филиале идет ремонт. Сейчас там проводят просушку помещений тепловыми пушками, меняют пол, учебное оборудование и окна.

Губернатор края Владимир Миклушевский поручил выделить деньги на ремонтные работы из регионального бюджета.

Дети будут одеты и обуты

Большие ЧП затронули накануне учебного года ряд регионов юга России. В августе в историческом центре Ростова-на-Дону крупный пожар уничтожил около сотни жилых построек. Школы вблизи пострадавшей от возгорания территории повреждений не получили и приступят к работе с 1 сентября. Два детсада, где на пару дней из-за задымления была приостановлена работа, сейчас функционируют в штатном режиме.

"Для всех ребят будет организован учебный процесс", - заверил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Две школы Ростова-на-Дону, которые действовали как пункты временного размещения для пострадавших, уже готовы принять учеников 1 сентября. Люди из них переселены в гостиницы. Региональное Министерство образования оказывает поддержку 72 детям, чьи семьи пострадали из-за пожара. Они получат школьную и спортивную форму, учебники и канцелярские принадлежности, также детей обеспечат одеждой и обувью, теплыми вещами.

Крупные природные пожары охватили на прошлой неделе Волгоградскую область, в регионе был введен режим ЧС. Сейчас все очаги ликвидированы, люди вернулись в свои дома. В результате пожаров пострадавшими считаются 46 семей. Как рассказали ТАСС в комитете науки и образования Волгоградской области, в регионе образовательные учреждения от пожаров не пострадали.

"Семьям с детьми, которые пострадали от огненной стихии, будет оказана вся необходимая помощь, в том числе в части подготовки школьников к новому учебному году", - отметили в комитете. В ведомстве добавили, что на базе Волгоградского областного центра психолого-педагогической помощи населению открыт пункт приема школьных принадлежностей для тех, кто хочет помочь детям из семей, пострадавших при пожарах.

Сибирь после пожаров

В Красноярском крае устраняют последствия пожаров, охвативших регион в мае, в результате чего пострадали несколько поселков. По данным региональных властей, все школьники, несмотря на ЧП, приступят к учебе 1 сентября.

В мае в результате пожара без жилья остались более десяти семей в окруженном тайгой поселке Малая Кеть Бирилюсского района. Как сообщила ТАСС руководитель местного управления образования Надежда Казакова, 1 сентября в районе пройдет по привычному сценарию. К началу учебного года, по заявлению губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, все объекты образования будут работать в штатном режиме.

В Бурятии в апреле от пожара пострадали 20 домов в селе Черемушки Прибайкальского района. Без жилья остались 19 семей. Как рассказала ТАСС Оксана Тришкина, глава поселения Гремячинское, в состав которого входит село Черемушки, дети пока будут учиться в ближайшей - Гремячинской средней общеобразовательной школе. Туда каждый день будет ходить школьный автобус. "С 1 сентября школьники из села Черемушки начнут учебный год, как положено", - отметила Тришкина.

Дожди и подтопления

Школы Псковской области, в которых сильные дожди спровоцировали подтопления 25 августа, начнут учебный год вовремя, как и все образовательные учреждения региона, сообщили ТАСС в администрации субъекта. Самая сложная ситуация наблюдалась в двух средних школах в Пыталовском районе области, но на сегодняшний день все проблемы, вызванные дождем и подтоплением, оперативно устранены, и эти школы готовы к началу учебного года.

В Республике Адыгея, где с 25 по 29 мая 2017 года произошел резкий подъем уровня воды в реках, в 27 населенных пунктах республики были подтоплены более 780 жилых домов и 908 придомовых территорий, все образовательные учреждения готовы к приему учеников. Всего в наступающем учебном году школы Адыгеи примут более 49,5 тыс. учеников, из них около 6,3 тыс. - первоклассники.

В Кабардино-Балкарии в результате летних гроз и ливней пострадали две школы, в Терском и Лексенском районах. Была серьезно повреждена крыша в здании начальной школы, повреждены или выбиты пять окон. Сейчас все восстановлено, последствия стихии устранены, заявляют местные власти.

Во время паводка в Ставропольском крае в мае-июне в зоне подтоплений оказались более 2 тыс. домов, а также две школы, в которых учатся 837 детей.

"Стоит отметить, что сами школы не были подтоплены. Большая нагрузка на учреждения была из-за того, что в них были размещены временные пункты размещения. Они принимали больше 3 тыс. человек в день. Однако с этим удалось справиться, детей школы примут 1 сентября", - сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования Ставрополья.