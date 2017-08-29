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Завершены работы по установке арки Крымского моста

В стране
29 августа, 19:24 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 29, августа. /ТАСС

Железнодорожная арка закреплена на высоте 35 метров от воды

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© Инфоцентр "Крымский мост"
© Инфоцентр "Крымский мост"
© Инфоцентр "Крымский мост"
© Лев Федосеев/ТАСС
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© Инфоцентр "Крымский мост"
© Инфоцентр "Крымский мост"
© Инфоцентр "Крымский мост"
© Лев Федосеев/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Строители объявили о завершении работ по установке в проектное положение арки Крымского моста, сообщает информационный центр "Крымский мост".

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"Завершена морская операция по установке арки Крымского моста. Железнодорожная арка <...> поднята на фарватерные опоры и надежно закреплена на проектной высоте 35 метров от воды", - говорится в сообщении. Отмечается, что на конструкции уже работает система судовой и аэронавигационной сигнализации.

"Окончательный монтаж на фарватерных опорах займет еще три недели. За это время строители смонтируют концевые элементы габаритной конструкции и поставят на специальные элементы - опорные части", - говорится в сообщении.

Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 м, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 5 тыс. тонн. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды. Первый этап морской операции предусматривает установку железнодорожной арки моста, второй - автодорожной, он запланирован на сентябрь.

Крымский мост протяженностью 19 км возводится в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

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