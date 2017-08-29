Под аркой Крымского моста прошло первое судно после возобновления судоходства

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Первое после возобновления судоходства в Керченском проливе судно прошло под железнодорожной аркой Крымского моста, которую во вторник закрепили на фарватерах. Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".

СПЕЦПРОЕКТ Крымский мост: главные факты о стройке века В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

"Сухогруз "Святитель Алексей", следующий из Азовского моря в Черное, стал первым судном, прошедшим под железнодорожной аркой Крымского моста после возобновления движения по Керчь-Еникальскому каналу", - говорится в сообщении.

Проходя под аркой, капитан парохода дал приветственный сигнал.

Судно "Святитель Алексий" - передовое судно в караване, к проводке которого приступили лоцманы по Керчь-Еникальскому каналу после снятия ограничений движения на период морской операции по проекту Крымского моста. Всего в караване, идущем со стороны Азовского моря на юг, - около 50 пароходов, - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалась, что строители завершили морскую операцию по установке арки Крымского моста. На конструкции уже работает система судовой и аэронавигационной сигнализации.

Окончательный монтаж на фарватерных опорах займет три недели: за это время строители смонтируют концевые элементы габаритной конструкции и поставят на специальные элементы - опорные части.