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Строители начали подготовку к установке на фарватеры автодорожной арки Крымского моста

В стране
29 августа, 19:37 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 29, августа. /ТАСС

Начало работ намечено на сентябрь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Строители приступили к подготовке морской операции по транспортировке и установке второй, автодорожной, арки Крымского моста, сообщает во вторник информационный центр "Крымский мост".

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Ранее во вторник строители объявили о завершении работ по установке в проектное положение железнодорожной арки Крымского моста. Операция длилась почти три дня.

"Подготовка ко второй морской операции - установке автодорожной арки - уже идет, в том числе будет проанализирован и учтен опыт первой морской операции", - говорится в сообщении. Начало работ намечено на сентябрь. Точные даты пока не известны.

"Плавучие опоры, на которых доставили железнодорожную арку, перепроверят и переоборудуют, после чего в той же последовательности будет перевезено и смонтировано второе арочное пролетное строение. Осенью над фарватером поднимутся два арочных пролета, под которыми беспрепятственно будут проходить суда", - рассказали в центре.

Крымский мост протяженностью 19 километров возводят в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

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