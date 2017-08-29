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Минтранс: подмостовой габарит арок Крымского моста обеспечит проход всех судов

В стране
29 августа, 21:33 UTC+3 ТАСС

Высота подмостового габарита - 35 метров - принята на основании тщательно проведенного анализа материалов о судоходстве в Азово-Черноморском бассейне

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ТАСС, 29 августа. Габариты арок Крымского моста, возводимого между Крымом и материковой Россией, обеспечат проход всех типов судов, которые ходят по судоходным путям Керченского пролива последние десятилетия, сообщает во вторник пресс-служба Министерства транспорта РФ.

ТАСС/Инфоцентр "Крымский мост

"Подмостовой габарит судоходного арочного пролета Крымского моста обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна с учетом гидрологии Керченского пролива", - говорится в сообщении.

Высота подмостового габарита - 35 метров - принята на основании тщательно проведенного анализа материалов о судоходстве в Азово-Черноморском бассейне и с привлечением структур и ведомств, обеспечивающих судоходство в Керчь-Еникальском канале (КЕК), отметили в пресс-службе.

"Учтены все морские суда, осуществляющие плавание в течение последних десятилетий на установленных судоходных путях Керченского пролива. По результатам проведенной работы принято максимально выверенное техническое решение", - сообщили в министерстве.

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Эксперты в Министерстве транспорта отмечают, что геометрические габариты участка акватории Керченского пролива, его навигационно-гидрографическое обеспечение и глубины "остаются неизменными вне зависимости от строительства моста".

"Возможность прохода по Керчь-Еникальскому каналу обуславливается его гидрологическими особенностями, в том числе лимитирующими участками с физической глубиной до 8 метров. Поэтому на протяжении всей истории с момента создания канала в XIX веке допустимая осадка (глубина погружения судна при его максимальной загрузке) для прохода по КЕК не превышает 8 метров", - сказали в министерстве. В сообщении уточняется, что "какие-либо ограничения по осадке судов не вводились, не вводятся и не планируются к введению".

Строительство моста

Ранее во вторник строители объявили о завершении работ по установке в проектное положение железнодорожной арки Крымского моста. Операция длилась почти три дня. В сентябре специалисты установят автодорожную арку моста.

Крымский мост протяженностью 19 километров возводят в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

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