Патрушев примет участие в саммите представителей стран Арктического совета в Сабетте

ПОСЕЛОК САБЕТТА /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 30 августа. /ТАСС/. В ямальском поселке Сабетта состоится VII международная встреча представителей государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности. Как сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, российскую делегацию на этом мероприятии возглавляет секретарь СБ РФ Николай Патрушев. Он и другие участники встречи прибыли в Сабетту во вторник.

Конференция проводится ежегодно по инициативе Совета безопасности Российской Федерации. Для участия в ней приглашены представители органов власти, бизнеса, научно-исследовательских институтов и университетов. "На предстоящей международной встрече в поселке Сабетта предполагается обсудить вопросы, связанные с безопасностью при реализации энергетических инфраструктурных проектов в Арктике, перспективы международной экономической кооперации в области арктической энергетики, - отметили в Совбезе. - Будут рассмотрены транспортно-логистические задачи обеспечения безопасности в арктическом регионе, в том числе в связи с использованием Северного морского пути для развития региона".

В повестку дня включены также темы международного экологического сотрудничества, реализации социальных программ и регионального развития в Арктике. Отдельное внимание планируется уделить стратегии и подходам к сохранению укладов коренных малых народов Севера в рамках выполнения национальных арктических программ.

Комментируя итоги прошлогодней международной встречи, которая прошла на борту атомного ледокола "50 лет Победы", Николай Патрушев отметил: "Нам нужна стабильность в этом регионе [Арктике], отсутствие даже намека на конфронтацию приарктических государств. Для этого важно стимулировать позитивное развитие Арктики".

Он напомнил, что для сохранения Арктики в качестве зоны мира Россия поддерживает взаимовыгодное двустороннее и многостороннее сотрудничество с приарктическими государствами на основе международных договоров и соглашений. "Повышается эффективность внешнеэкономической деятельности, научно-технического, культурного взаимодействия, а также приграничного сотрудничества, в том числе в области эффективного освоения природных ресурсов, сохранения природной среды в Арктике", - констатировал секретарь Совбеза.