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Для работы на затопленном транспорте США Северный флот восстановит уникальный кран

В стране
30 августа, 8:12 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 30, августа. /ТАСС

Отмечается, что эта техника поставлялась в СССР по ленд-лизу

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МУРМАНСК, 30 августа. /ТАСС/. Специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота (СФ) намерены восстановить самоходность уникального плавучего крана, который будет использован при подъеме техники с затопленного в годы Великой Отечественной войны в Арктике транспорта "Томас Дональдсон". Эта техника поставлялась в СССР по ленд-лизу, сообщил в среду журналистам начальник УПАСР СФ капитан 1 ранга Владимир Горбань.

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"В этом и следующем году будут проводиться работы по восстановлению самоходности плавкрана", - сказал он.

Операция по подъему техники, которую пытались доставить Советскому Союзу по ленд-лизу Соединенные Штаты Америки, - одна из наиболее сложных, проводимых спасателями СФ. Для этого сформирован целый судоподъемный отряд, в который вошли килектор КИЛ-143, катер "Спасатель Кононенко" и плавкран ПК-7500.

На плавкране моряки освоили работу грейферной установки - черпак, прицепляемый к грузоподъемному крану и служащий для захвата и выгрузки поднимаемого краном материала. ПК-7500 имеет огромный ковш, который с глубины 70 метров может поднимать металлоконструкции, что и происходило на "Томасе Дональдсоне" во время расчистки верхней палубы затопленного судна. "Вообще этот плавкран - уникальный. Был раньше самоходным, доходил своим ходом до Новой Земли. Гак может опустить почти на 100-метровую глубину, у крана есть грузовая площадка, на которую можно опустить до тысячи тонн груза", - рассказал Горбань.

Начальник управления отметил, что подъем артефактов - дело для спасателей второстепенное, хоть и нужное. "Самое главное - отработка профессиональных навыков водолазов и операторов необитаемых подводных аппаратов в условиях открытого моря. Одно дело - работа в заливе, где если и не комфортные, то достаточно удобные условия. И совсем другое - в море, где в любой момент может подняться зыбь", - сказал он.

Американский транспортный грузовой корабль "Томас Дональдсон" ("Thomas Donaldson", судно типа "Либерти") был построен в 1944 году. Входил в состав одного из последних конвоев, отправленных союзниками по антигитлеровской коалиции в Советский Союз. Он шел вокруг Европы в Мурманск с грузом техники, включая паровоз и танки, а также оружия и боеприпасов - часть уже поднята и передана в музеи. Транспорт был торпедирован германской подлодкой в марте 1945 года. Погибшее судно находится в районе западной оконечности острова Кильдин недалеко от входа в Кольской залив, оно затонуло на глубине 55 метров.

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