Лагерные шрамы Соловецкого монастыря

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После закрытия Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря в 1920 году Соловецкие острова были переданы ОГПУ для организации Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН). Тогда было принято решение "признать необходимым ликвидацию всех находящихся в Соловецком монастыре церквей, считать возможным использование церковных зданий для жилья, считаясь с остротой жилищного положения на острове". Практически все помещения, созданные в разные времена для жизни монахов и священнослужителей, были переоборудованы в тюрьмы и карцеры. Камеры располагались в стенах самого монастыря, а в удаленных скитах устраивали штрафные изоляторы, куда ссылали непокорных.
Самым страшным местом на острове стал Свято-Вознесенский скит на Секирной горе. В каменном трехъярусном храме XIX века был устроен мужской штрафной изолятор, где заключенные терпели мучительные пытки и наказания. Сюда отправляли за попытку побега, отказ от работы, исполнение религиозных обрядов, нарушение лагерного режима и другие провинности. В изолятор помещали на срок от одного месяца до года. Больше здесь не выдерживали.
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Окна церкви, где содержались узники, были забиты, помещения не отапливались даже зимой, никаких условий для ночлега там не было. Письма, которые узники писали родным, не отправлялись адресатам, а складировались здесь же, в помещениях храма. После закрытия лагеря неотправленные письма стали свидетельством того, что происходило в стенах тюрьмы.
Пока лагерь действовал, за его пределами не было известно о тяжелых условиях содержания заключенных — наоборот, его представляли как передовую форму содержания осужденных преступников, которые перевоспитывались, трудясь "на благо страны" на кирпичном, гончарном, механическом, лесопильном, кожевенном заводах. В официальных документах отмечается, что в лагере действовала библиотека, работал театр, в котором играли сами заключенные, создавались футбольные, волейбольные и баскетбольные команды. Об этих порядках как о достижениях писали в газетах, лагерь показывали знаменитостям.
Самое тяжелое напоминание о лагерном периоде Соловков — кладбище у подножия Вознесенского скита. На Секирной горе проводились и расстрелы узников по приговорам Информационно-следственного отдела лагеря. Тела сбрасывали в могилы и засыпали землей. Эти захоронения обнаружены в 2005 году, а в 2006 году началось обустройство кладбища. У начала тропы, ведущей к месту массовых расстрелов и кладбищу, несколько лет назад установлен красный шестиметровый поклонный крест.
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Изучение истории Соловецких лагерей 1920–1939 годов стало одним из важных направлений деятельности Соловецкого музея-заповедника, который возглавляет наместник и игумен Соловецкого монастыря архимандрит Порфирий. Монастырь по собственной инициативе издает серию книг "Воспоминания соловецких узников 1923–1939 гг".
В рамках этого проекта планируется опубликовать все доступные воспоминания, посвященные описанию соловецкой каторги ХХ века. Сейчас вышел 5-й том.
"Зло нередко прячется в красивые одежды, тем самым стремясь быть неузнанным. Чтобы понять его гибельную суть, его надо увидеть обнаженным и безобразным. Именно таким оно предстает в воспоминаниях людей, прошедших "красные Соловки" и другие большевистские лагеря и тюрьмы. Авторы этих воспоминаний — люди разные по возрасту, жизненному опыту, образованию, национальности, религиозности. И пишут они о своем времени по-разному. Но в их воспоминаниях открывается целостная картина добра и зла, подвига и предательства, жизни и смерти", — написал наместник Соловецкого монастыря в приветственном слове к читателям книги.
Инженер Владимир Рубинштейн описал повседневную жизнь заключенных на Соловках — организацию курсов, занятия и спектакли, споры и дискуссии, что, как отмечают монастырские исследователи, дает представление о наличии в тот период в лагере некоей политической культуры.
Писатель Олег Волков оставил много сведений о лагерной жизни на Соловках. "То был период, когда духовных лиц обряжали в лагерные бушлаты, насильно стригли и брили. За отправление любых треб их расстреливали. Для мирян, прибегнувших к помощи религии, введено было удлинение срока — пятилетний "довесок", — писал он в своих воспоминаниях "Погружение во тьму".
По свидетельству писателя, для тех, кто сидел на острове, не было страшнее слов, чем "Секирная гора". "Именно там, в церкви на Секирной горе, достойные выученики Дзержинского изобретательно применяли целую гамму пыток и изощренных мучительств, начиная от "жердочки" — тоненькой перекладины, на которой надо было сидеть сутками, удерживая равновесие, без сна и без пищи, под страхом зверского избиения, до спуска связанного истязуемого по обледенелым каменным ступеням стометровой лестницы: внизу подбирали искалеченные тела, с перебитыми костями и проломленной головой", — вспоминал Волков.
В Соловецком поселке за пределами монастырских стен с советских времен сохранились несколько деревянных бараков. В одном из них расположена музейная экспозиция по истории Соловецких лагерей особого назначения, а другие подобные постройки до сих пор используются как жилье. Их, как сообщили в администрации Архангельской области, собираются расселять, но не разрушать. Есть планы создать в одном из домов музей академика Дмитрия Лихачева — одного из самых известных узников Соловецкого лагеря. Лихачев был арестован за участие в студенческом кружке "Космическая академия наук" вскоре после окончания университетского факультета общественных наук в Ленинграде в 1928 году и осужден на пять лет за контрреволюционную деятельность.
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За 16 лет существования лагеря и тюрьмы на Соловках через них прошли десятки тысяч заключенных. Среди известных узников Соловков — философ Александр Мейер, юрист, историк Владимир Бенешевич, писатель Борис Ширяев, историк и краевед Николай Анциферов, прозаик, публицист, мемуарист Олег Волков, философ и ученый, священнослужитель Павел Флоренский. Многие узники вели в лагере научную деятельность, выполняли задачи по изучению местности и освоению ресурсов.
Соловки стали местом ссылки многих иерархов, священнослужителей Русской Православной церкви. На сегодня известны имена более 80 митрополитов, архиепископов и епископов, более 400 иеромонахов и приходских священников, которые были узниками Соловков. Многие их них скончались на островах от болезней и голода или были расстреляны в Соловецкой тюрьме.
Екатерина Андреева