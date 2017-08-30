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В Новосибирске при поддержке АСИ откроется коворкинг-центр "Точка кипения"

В стране
30 августа, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Это будет пятая "Точка кипения", которую открывает Агентство стратегических инициатив, после Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Петрозаводска

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Коворкинг-центр "Точка Кипения" от Агентства стратегических инициатив (АСИ) откроется 14 сентября в Технопарке новосибирского Академгородка, сообщила в среду ТАСС глава АСИ Светлана Чупшева.

"Это будет пятая "Точка кипения", которую открывает Агентство стратегических инициатив, после Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Петрозаводска. Большая роль в этой работе принадлежит сотрудникам направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив, которые имеют огромный опыт в создании и функциональном наполнении пространств коллективной работы", - сказала Чупшева.

По ее словам, коворкинг-центр в Новосибирске аккумулирует лучшие интеллектуальные ресурсы Сибири, примет мероприятия, способствующие реализации НТИ, развитию образования, высокотехнологичного бизнеса, региональных стратегических инициатив.

По данным Агентства, формат коворкинг-центра - новый для города. Он должен способствовать построению эффективной коммуникации представителей власти, бизнеса, технологических предпринимателей и членов общественных организаций для создания новых моделей развития региона. В центре внимания окажутся лучшие практики образования, развития малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, перспективные идеи для бизнеса, социальные проекты, региональные стратегические инициативы, улучшающие качество жизни людей.

Коворкинг-центр "Точка кипения", открывшийся в Петрозаводске 25 июля в рамках делового форума "Карелия: точки роста", посетил глава государства Владимир Путин. В пространстве коллективной работы ему показали "магазин верных решений", который предлагает готовые решения для регионов, а также программу Region ID, к которой подключены региональные органы власти и бизнес.

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