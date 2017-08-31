Петербург и Архангельск почтут память моряков полярных конвоев

ТАСС, 31 августа. Ветераны Второй мировой войны из России, Великобритании, США, Франции и Канады соберутся в четверг в Санкт-Петербурге, чтобы отметить 76-ю годовщину прихода в Архангельск первого союзного полярного конвоя "Дервиш". В Северной столице и в Архангельске пройдут памятные митинги, участники которых вспомнят о мужестве, героизме и боевом братстве моряков полярных конвоев.

"Ветераны обязательно встречаются дважды в год в памятные даты - в День Победы и в годовщину прихода "Дервиша", к сожалению, с каждым годом их становится все меньше, но встречи продолжаются, и на них приезжают потомки моряков, например, в американской делегации они составляют большинство", - сказал ТАСС вице-президент общественной организации "Полярный конвой" Игорь Козырь.

Архангельский митинг памяти пройдет в Соломбале, у монумента "Тем, кого не вернуло море", закладной камень которого был установлен в 1991 году, когда отмечалось 50-летие конвоев. Затем пройдет возложение цветов к памятнику участникам конвоев на набережной Северной Двины.

"В Архангельске осталось всего два ветерана Северных конвоев. Телову Брониславу Петровичу 89 лет, Валентину Анатольевичу Пуляеву в августе исполнилось 90 лет", - сообщила ТАСС заместитель главы по социальным вопросам администрации Архангельска Светлана Скоморохова.

В Санкт-Петербурге ветераны возложат цветы к монументу "Памяти моряков полярных конвоев 1941-1945 годов", который изображает российского, британского и американского моряков стоящими вместе на носу боевого корабля. Они побывают также в Морском колледже Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, где в марте 2017 года был основан Музей Северных конвоев, который будет открыт в августе 2018-го и станет крупнейшей экспозицией в мире, полностью посвященной этой теме. Во время этого визита начнутся съемки историко-документального фильма о конвоях и их ветеранах.

Архангельск - порт конвоев

31 августа 1941 года именно в Архангельск, а не в Мурманск, находившийся очень близко к линии фронта, пришел из Великобритании первый союзный конвой, позднее названный "Дервиш". Он состоял из семи транспортов в сопровождении боевых кораблей.

"Он доставил то, что запрашивал Советский Союз в первую очередь: мины - у нас хороших мин не было, противотанковые ружья, материалы, необходимые для создания военной промышленности", - рассказал ТАСС заведующий кафедрой отечественной истории Северного Арктического федерального университета, профессор Михаил Супрун. По словам историка, "конвои доставляли вооружение и продовольствие, а обратно в Исландию и Великобританию суда возвращались со стратегическим сырьем".

История конвоев

С августа 1941 года по май 1945 года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1 тыс. 507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). В Мурманск и Архангельск было доставлено более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более $2 млрд, что обеспечило около 12% потребностей фронта и тыла.

Арктический маршрут союзных конвоев (грузы доставлялись также по Тихому океану и через Иран) был самым коротким, но считался наиболее опасным. Он обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.