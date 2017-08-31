Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Петербург и Архангельск почтут память моряков полярных конвоев

В стране
31 августа, 0:53 UTC+3 ТАСС

В торжественных мероприятиях примут участие ветераны и их потомки из России, США, Великобритании, Канады и Франции

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 31 августа. Ветераны Второй мировой войны из России, Великобритании, США, Франции и Канады соберутся в четверг в Санкт-Петербурге, чтобы отметить 76-ю годовщину прихода в Архангельск первого союзного полярного конвоя "Дервиш". В Северной столице и в Архангельске пройдут памятные митинги, участники которых вспомнят о мужестве, героизме и боевом братстве моряков полярных конвоев.

Смотрите также

Северные рубежи Победы: как шла война в Арктике

"Ветераны обязательно встречаются дважды в год в памятные даты - в День Победы и в годовщину прихода "Дервиша", к сожалению, с каждым годом их становится все меньше, но встречи продолжаются, и на них приезжают потомки моряков, например, в американской делегации они составляют большинство", - сказал ТАСС вице-президент общественной организации "Полярный конвой" Игорь Козырь.

Архангельский митинг памяти пройдет в Соломбале, у монумента "Тем, кого не вернуло море", закладной камень которого был установлен в 1991 году, когда отмечалось 50-летие конвоев. Затем пройдет возложение цветов к памятнику участникам конвоев на набережной Северной Двины.

"В Архангельске осталось всего два ветерана Северных конвоев. Телову Брониславу Петровичу 89 лет, Валентину Анатольевичу Пуляеву в августе исполнилось 90 лет", - сообщила ТАСС заместитель главы по социальным вопросам администрации Архангельска Светлана Скоморохова.

В Санкт-Петербурге ветераны возложат цветы к монументу "Памяти моряков полярных конвоев 1941-1945 годов", который изображает российского, британского и американского моряков стоящими вместе на носу боевого корабля. Они побывают также в Морском колледже Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, где в марте 2017 года был основан Музей Северных конвоев, который будет открыт в августе 2018-го и станет крупнейшей экспозицией в мире, полностью посвященной этой теме. Во время этого визита начнутся съемки историко-документального фильма о конвоях и их ветеранах.

Архангельск - порт конвоев

31 августа 1941 года именно в Архангельск, а не в Мурманск, находившийся очень близко к линии фронта, пришел из Великобритании первый союзный конвой, позднее названный "Дервиш". Он состоял из семи транспортов в сопровождении боевых кораблей.

"Он доставил то, что запрашивал Советский Союз в первую очередь: мины - у нас хороших мин не было, противотанковые ружья, материалы, необходимые для создания военной промышленности", - рассказал ТАСС заведующий кафедрой отечественной истории Северного Арктического федерального университета, профессор Михаил Супрун. По словам историка, "конвои доставляли вооружение и продовольствие, а обратно в Исландию и Великобританию суда возвращались со стратегическим сырьем".

История конвоев

С августа 1941 года по май 1945 года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1 тыс. 507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). В Мурманск и Архангельск было доставлено более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более $2 млрд, что обеспечило около 12% потребностей фронта и тыла.

Арктический маршрут союзных конвоев (грузы доставлялись также по Тихому океану и через Иран) был самым коротким, но считался наиболее опасным. Он обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Вторая мировая война Великая Отечественная война
Страны
США Иран Канада Россия Франция Исландия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
4
Завершены работы по установке арки Крымского моста
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Открытие первого российско-японского "умного дома" в Воронеже
7
Воронежский опыт создания "умного дома" по японской технологии распространят по России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
2
Полиция задержала водителя грузовика, сбившего людей в центре Москвы
3
Курбатова рассказала о причинах своего выдворения с Украины
4
Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes
5
В больнице скончался шахтер рудника "Мир", получивший травмы в результате обвала 29 июля
6
Мария Шарапова вышла в третий круг US Open
7
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Темы дня
Новости партнеров
Реклама