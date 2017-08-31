Международный симпозиум по проблемам многолетней мерзлоты впервые пройдет в Магадане

ТАСС, 31 августа. Международный симпозиум по проблемам инженерного мерзлотоведения пройдет в Магадане 6-8 сентября. Ученые обсудят возможности использования многолетней мерзлоты в условиях изменения климата. Об этом сообщила пресс-служба правительства Магаданской области.

"В работе форума примут участие ученые из России, Китая, США, Японии, Канады: геокриологи, географы, гляциологи, геофизики, климатологи. Будут представители бизнес-сообществ, инженеры, экологи и другие специалисты. Специалисты планируют обсудить, как эффективней использовать криогенные ресурсы и проблемы инженерного мерзлотоведения", - пояснили в пресс-службе.

Магаданская область известна в мире как уникальный регион, находящийся в зоне распространения многолетней мерзлоты. Здесь построены города и поселки, крупные промышленные объекты - горно-обогатительные комбинаты, подземные рудники и шахты, гидроэлектростанции, ЛЭП и подстанции, водохранилища, автомобильные дороги. Однако в связи с изменением климата уже в недалеком будущем вся эта инфраструктура потребует более пристального внимания к обеспечению сохранности мерзлого основания зданий и инженерных сооружений.

Международные симпозиумы по инженерному мерзлотоведению проводятся раз в три года в различных городах России и Китая. Организатором с российской стороны XI Международного симпозиума по проблемам инженерного мерзлотоведения в Магадане является Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН.