Ученые ищут баланс между аквакультурой и традиционным рыболовством на Дальнем Востоке

ТАСС, 31 августа. Регионы Дальнего Востока готовы увеличить долю продукции аквакультуры в общем объеме морепродуктов, производимых в стране, за счет строительства новых заводов по выращиванию лососей, трепанга, крабов, мидий. По данным Минвостокразвития, только для разведения лососевых в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) может быть создано более 200 заводов.

В частности, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке представят несколько проектов в сфере аквакультуры.

Какие опасения высказывают ученые по поводу развития морской аквакультуры - в материале ТАСС.

Не навредить естественной среде

Ученые считают, что задача искусственного воспроизводства рыбы состоит в том, чтобы увеличение численности популяции не вредило естественной среде обитания. Также, по мнению специалистов, необходимо учитывать потребности предприятий традиционного рыболовства, владельцы которых опасаются, что их потеснят коллеги, которые выращивают рыбу в искусственных условиях.

"При реализации проектов в сфере аквакультуры важно не нарушить [природный] баланс и обеспечить хорошую выживаемость воспроизводимых объектов на разных этапах их жизненного цикла. Возникает важный вопрос - не навредить. Нужно совместить два вида деятельности - традиционное рыболовство и наступающую ему на пятки аквакультуру", - рассказал ТАСС начальник отдела аквакультуры и воспроизводства Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО), кандидат биологических наук Дмитрий Галанин.

По его мнению, полигоном для отработки механизмов по новому способу использования природных ресурсов может стать залив Анива на юге Сахалина.

"В настоящее время в заливе состояние ресурсов, например гребешка, находится на самом низком историческом уровне", - рассказал ученый.

По словам Галанина, восстановить ресурс можно двумя способами: первый - вкладывать государственные деньги и очень медленно восполнять численность гребешка до максимального уровня. Однако, отметил ученый, на это уйдет много времени, потребуются большие усилия и средства.

"Ресурс, который восстановится, попадет в прежний режим эксплуатации, и через некоторое время все вернется на первоначальный уровень. Другой способ - выделить отдельные территории акватории, где раньше обитал гребешок, создать там рыбоводные участки, раздать их или распределить на аукционах пользователям, которые получат право их эксплуатации на длительный период. Именно в пределах этих участков, пояснил эксперт, будет выращиваться гребешок пастбищным способом, а затем вылавливаться в соответствии с уже действующим законодательством. Причем при соблюдении интересов и "традиционщиков", и "аквакультурщиков", - сказал Галанин.

Сахалин - лидер воспроизводства

Сейчас на Сахалине и Курилах ежегодно на рыборазводных заводах выращивают и выпускают в естественную среду до 800 млн мальков лососевых видов рыб. Согласно программе развития рыбопромышленного комплекса региона, к 2020 году на островах планируют ввести в эксплуатацию подобные предприятия и увеличить выпуск молоди до 1,2-1,25 млрд штук.

"Лососевые рыборазводные заводы (ЛРЗ) в большей степени сосредоточены в южной части Сахалина и Курил. Перспективы развития в сфере аквакультуры имеет и северная часть региона. Биологические условия позволяют это делать. Не хватает, в основном, экономических предпосылок, таких, которые бы снизили себестоимость производимой продукции", - отметил Галанин.

Он пояснил, что на юге островов есть инфраструктура, а на севере ее нет.

"Будет она - появятся и заводы", - сказал ученый. По данным регионального Агентства по рыболовству, сейчас на Сахалине и островах Курильского архипелага работает 46 рыбоводных предприятий. В этом году в рамках реализации программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы", утвержденной постановлением правительства РФ, частные инвесторы начали проектировать и строить еще десять лососевых рыбоводных заводов.

Новые заводы по выпуску молоди горбуши и кеты построят на островах Итурупе, Кунашире и Шикотане. Также продолжается модернизация существующих комплексов ЛРЗ. Общая сумма инвестиционных вложений предприятий в приобретение новой техники, внедрение современных технологий в 2016 году составила более 1,6 млрд рублей.

Камчатка за "дикий" лосось

Лососевые хозяйства Камчатки практически полностью обеспечиваются природными популяциями. Край является фактически единственным регионом, где еще сохранились уникальные по своему качеству и численности запасы диких, с минимальным влиянием искусственного разведения популяций тихоокеанских лососей.

По данным краевого Министерства рыбного хозяйства, Камчатка сохраняет статус региона почти свободного от аквакультуры. Рыбоводная деятельность в регионе осуществляется исключительно для сохранения диких популяций рыб и водного биоразнообразия. Сегодня там работает пять рыбоводных заводов.

"Приоритетом развития аквакультуры на Камчатке должно стать создание рыбоводных хозяйств на небольших реках. В рамках региональной программы предусмотрено строительство 14 лососевых рыбоводных заводов, введение в эксплуатацию которых позволит увеличить ежегодный объем вылова минимум на 7-10 тыс. тонн в год. При этом общее количество рек, на которых возможно строительство подобных заводов, по нашим оценкам, - не менее 130", - цитирует пресс-служба министерства главу ведомства Владимира Галицына.

Увеличение объемов за счет Китая

Китай намерен в ближайшие годы вложить порядка $200 млн в создание морской фермы в Приморском крае, где будут выращивать гребешок, трепанг и мидии. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Сейчас в Приморье самые выгодные условия для инвестирования, особенно для развития аквакультуры. Мы намерены инвестировать в этот проект $200 млн", - цитирует администрация слова генерального секретаря Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэя.

Ключевым партнером выступает китайская компания "Вэнь Лянь", реализация проекта пилотной фазы займет около трех лет. Участники ожидают, что предприятие позволит создать 1 тыс. рабочих мест.

Рыбзавод на гектаре

Участника ВЭФ расскажут, как вырастить рыбу на "дальневосточном гектаре". По данным пресс-службы Минвостокразвития, автор бизнес-плана "Выращивание рыбы в условиях замкнутого водоснабжения" Дмитрий Ковалев успешно воплощает его в жизнь. По мнению предпринимателя, такой проект можно реализовать на "дальневосточном гектаре", и он готов поделиться с участниками программы опытом и технологией.

"Уникальность системы замкнутого водоснабжения состоит в том, что, варьируя температурные режимы и различные виды корма, в ней можно выращивать разные виды пресноводных рыб: тилапию, осетров, стерлядь, форель, африканских сомов и других. Это модульное производство, поэтому его можно масштабировать как в сторону уменьшения объемов, так и в сторону увеличения, и реализовать как в домашних условиях, начав с одного бассейна, так и построить завод. Рыба всегда была востребованным продуктом, и спрос на нее только растет. Бизнес достаточно рентабельный при относительно небольших затратах ", - приводит слова Ковалева пресс-служба Минвостокразвития.

С предпринимателем согласен и сахалинский ученый.

"Рыборазводный завод занимает небольшую площадь, его можно разместить на гектаре. Прежде чем приступить к работе, нужен ясный проект, в котором будут четко обозначены цели, задачи и ожидаемые результаты. Важно сразу понимать, кто станет потребителем продукции такого завода, а также иметь источники дешевых энергоносителей. Вся необходимая информация такого рода обычно излагается в рыбоводно-биологическом обосновании", - сказал Галанин.

В мировой практике успешно используются индустриальные способы разведения объектов аквакультуры в системах замкнутого водоснабжения.

Эта технология обеспечивает максимальную скорость роста рыбы при минимальных энергетических и кормовых затратах, производственный процесс не зависит от внешней среды, добавил предприниматель Ковалев. При этом в России на фермах выращивают чуть больше 3% от всей производимой в стране рыбы, - это порядка 130 тыс. тонн в год.

Новый сервис

На ВЭФ презентуют также новый сервис предоставления участков для аквакультуры. По данным пресс-службы Минвостокразвития, внедряется совершенно новый механизм - формирование открытой базы морской акватории дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, доступной для осуществления морской аквакультуры.

Также предполагается проведение торгов на право заключения договоров использования рыбоводных участков в форме электронных аукционов.

"Это совершенно новый механизм, и применяться он будет только в отношении Дальнего Востока", - цитирует пресс-служба директора департамента привлечения частных инвестиций Минвостокразвития Юлию Косареву.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.