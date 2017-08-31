Новый музейно-архивный комплекс открылся в Саранске

ТАСС, 31 августа. Музейно-архивный комплекс Мордовии начал свою работу в четверг в Саранске. Новое здание, в котором расположены сразу три учреждения культуры - республиканский краеведческий музей, хранилище музея имени Эрьзи и архивная служба, открыли накануне, сообщили в пресс-службе правительства Республики Мордовии.

"В новом здании расположатся сразу три учреждения культуры - республиканский краеведческий музей, хранилище музея имени Эрьзи и архивная служба. Ведущая роль в работе комплекса будет отведена Мордовскому краеведческому музею имени И. Д. Воронина. В следующем году это крупнейшее культурно-просветительское учреждение Мордовии отмечает свое 100-летие. В музейных фондах хранится около 230 тыс. предметов", - говорится в сообщении.

Музейно-архивный комплекс расположен в центральной части столицы Республики Мордовия на улице Саранской, вдоль набережной Саранки, напротив Кафедрального Собора Святого Праведного Воина Феодора Ушакова. В комплексе, как уточнили в пресс-службе, есть удобный доступ для маломобильных групп населения.

"По сути, здесь будет создан новый Национальный музей Мордовии, важно, что рядом с музеем располагается этнографический комплекс "Мордовское подворье". Мы надеемся, что это место станет одним из самых популярных у гостей республики. В ходе подготовки к чемпионату мира по футболу уже сейчас мы отмечаем значительный приток туристов, и, безусловно, создаваемый комплекс является новой точкой роста для развития туризма в республике", - цитируют в пресс-службе временно исполняющего обязанности главы Республики Мордовия Владимира Волкова.

Общая площадь нового комплекса составляет свыше 14,7 тыс. кв. метров. Здание построено при поддержке федерального бюджета - 734 млн рублей, из бюджета республики в строительство потратили свыше 443 млн рублей, уточняют в пресс-службе.