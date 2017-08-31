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Первыми студентами исламской академии в Татарстане станут представители ЦФО, ПФО и СКФО

В стране
31 августа, 13:24 UTC+3 ТАСС

Академия откроется 4 сентября

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ТАСС, 31 августа. Первыми студентами Болгарской исламской академии в Татарстане станут 40 человек из Уфы, Казани, Москвы и Дагестана. Об этом сообщил ректор Российского исламского института (РИИ) и Болгарской исламской академии, заместитель муфтия Татарстана по образованию Рафик хазрат Мухаметшин в ходе видеомоста "Москва - Казань - Симферополь", посвященного Курбан-байраму и международной конференции духовных лидеров в Казани "Духовный шелковый путь".

"Мы уже практически завершаем формирование контингента, будет 40 человек примерно, из них 25 магистров, 15 - докторов наук. Студенты будут из Москвы, Уфы, Казани, Кавказ представлен Дагестаном. Не могли развернуть широкую кампанию по приему, так как лицензию получили только в августе", - отметил он.

Академия откроется 4 сентября в продолжении праздника Курбан-байрам.

По его словам, Болгарская исламская академия - это новый тип учебных заведений. Академия будет готовить магистров и докторов исламских наук.

Обязательным условием приема были наличие первого высшего образования (бакалавриат) и знание арабского языка. Обучение будет бесплатным, а для привлечения абитуриентов, возможно, будет предусмотрена стипендия.

Как сообщалось, 16 августа Болгарская исламская академия получила лицензию на оказание образовательных услуг и ведет набор студентов по специальностям "Исламское право" и "Исламская мысль и вероучение". Академия призвана стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов, она создается для укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе.

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании академии в ноябре 2015 года. Ожидается, что при ней будут работать Болгарский совет улемов (знатоки исламской теории и практики - прим. ТАСС), Всероссийская библиотека ислама, Экспертный совет и Центр изучения татарского богословского наследия.

Строительство академии завершилось в мае 2017 года, а 20 мая во время празднования Дня принятия ислама состоялась ее презентация.

2 августа совет учредителей Болгарской исламской академии назначил ректором заместителя муфтия Республики Татарстан по вопросам образования, ректора Российского исламского института Рафика Мухаметшина.

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